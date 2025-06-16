Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu! Metamfetamin ve Kenevir Tohumu Ele Geçirildi

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Karabük'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ile çeşitli materyaller ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde kent merkezinde bir şahsın evine ve üzerinde yaptığı adli aramada 2,86 gram metamfetamin, 140 gram kenevir tohumu ve 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA