Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu! Metamfetamin ve Kenevir Tohumu Ele Geçirildi

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ile çeşitli materyaller ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu! Metamfetamin ve Kenevir Tohumu Ele Geçirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ile çeşitli materyaller ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde kent merkezinde bir şahsın evine ve üzerinde yaptığı adli aramada 2,86 gram metamfetamin, 140 gram kenevir tohumu ve 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Karabük
Son Güncelleme:
Ne Hamsi Ne Palamut Ne İstavrit: Uzmanlar En Sağlıklı Balığı Açıkladı Ne Hamsi Ne Palamut Ne İstavrit: Uzmanlar En Sağlıklı Balığı Açıkladı
Kocaeli Kartepe’de Zincirleme Kaza: 1’i Çocuk 6 Yaralı Kocaeli Kartepe’de Zincirleme Kaza: 1’i Çocuk 6 Yaralı
El Değmesiyle Yakıyor: Dökülen Saçları Sırım Gibi Hale Getiriyor, Resmen Vitamin Depoluyor El Değmesiyle Yakıyor: Dökülen Saçları Sırım Gibi Hale Getiriyor, Resmen Vitamin Depoluyor
Abant'ta Mangal Yakmak Yasaklandı Abant'ta Mangal Yakmak Yasaklandı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak
Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı
Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek
Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında
Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor