Samsun’da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 4 Kişi Gözaltında
Samsun’da düzenlenen geniş çaplı operasyonla yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
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İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.
Operasyon sırasında yapılan aramalarda; 402 gram metamfetamin, 1006 adet ecstasy hap, 318 sentetik ecza, 242 gram skunk, yaklaşık 1 kilo 900 gram bonzai yapımında kullanılan sentetik kannabinoid hammaddesi, 19 gram sentetik kannabinoid, 22,23 gram bonzai, 1,47 gram kokain, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek bulundu.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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