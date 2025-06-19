Meyvenin Tadı Kalmadı: Tanesi 30 Lira, Kilosu Hayal!

Ekonomik kriz derinleştikçe, dar gelirli milyonlar için meyve artık lüks haline geldi. Market raflarında taneyle satılan meyvelerin fiyatı 30 TL'yi geçerken, kirazın kilosu 500 TL'ye dayandı.

Son Güncelleme:
Meyvenin Tadı Kalmadı: Tanesi 30 Lira, Kilosu Hayal!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de son yıllarda etkisini artıran ekonomik kriz, vatandaşların günlük yaşamını daha da zorlaştırmaya başladı. Asgari ücretlinin alım gücü ciddi ölçüde düştü. İşsizlik oranlarındaki artış ve döviz kurlarındaki dalgalanma, piyasadaki belirsizliği körüklemeye devam ediyor.

Türkiye'de ekonomik krizin etkileri sofralara yansımaya devam ederken, meyve fiyatları dar gelirli vatandaşlar için adeta ulaşılmaz hale geldi. Market ve manav raflarındaki etiketler, yüksek enflasyonun ve üretimdeki düşüşün etkisiyle adeta rekor kırıyor. Bazı zincir marketlerde meyve fiyatları kilogram başına 250 TL'ye kadar çıkarken, adet bazlı satışlar da cep yakıyor.

Meyvenin Tadı Kalmadı: Tanesi 30 Lira, Kilosu Hayal! - Resim : 1

Nefes'ten Songül Dalgıç Bilgili'nin haberine göre, özellikle dar gelirli ailelerin alışveriş yaptığı zincir bir markette papaz eriğin kilosu 250 TL, çilek ve nektarinin kilosu 180 TL, Anjelika erik 130 TL, çekirdeksiz üzüm 130 TL, Akça armut 180 TL, şeftali ve kayısı ise 100 TL'den satılıyor. Bu fiyatlar, meyveyi artık taneyle satın alınır hale getirdi. Örneğin çileğin tanesi 5.6 TL, şeftalinin tanesi 18.39 TL, nektarinin tanesi ise 34.55 TL'yi buluyor.

Fiyatların en çarpıcısı ise kirazda yaşanıyor. Don olaylarının vurduğu Afyon'un Sultandağı ilçesinde üretim neredeyse durma noktasına geldi. Bölgenin dünyaca ünlü Napolyon kirazının üretimi, yıllık ortalama 40-50 bin tondan 1.000 tona kadar geriledi. Sultandağı Ziraat Odası Başkanı Hasan Dinç, don olaylarının rekolteyi düşürdüğünü belirtirken, marketlerde kirazın tanesi 10 TL'ye, kilosu ise 500 TL'ye kadar yükseldi.

Meyvenin Tadı Kalmadı: Tanesi 30 Lira, Kilosu Hayal! - Resim : 2

Uzmanlar, hem üretim maliyetlerinin hem de iklim koşullarının fiyat artışında etkili olduğunu vurgularken, vatandaşlar ise "meyve artık zengin yiyeceği oldu" diyerek duruma tepki gösteriyor.

Meleklerin Meyvesi Diye Biliniyor: Sarısı Meyve, Yeşili Sebze Diye Satılıyor! Tanesi 100 Liraya Alıcı BuluyorMeleklerin Meyvesi Diye Biliniyor: Sarısı Meyve, Yeşili Sebze Diye Satılıyor! Tanesi 100 Liraya Alıcı BuluyorEkonomi

Kurtlar Vadisi Oyuncusu Köye Yerleşti: Sebze Ekiyor, Tavuk Besliyor...Kurtlar Vadisi Oyuncusu Köye Yerleşti: Sebze Ekiyor, Tavuk Besliyor...Magazin

Kaynak: Nefes Gazetesi

Etiketler
Meyve Fiyat
Son Güncelleme:
İstanbul'da Korkunç Cinayet! Otomobilde Kanlı İnfaz Otomobilde Kanlı İnfaz
Kavurucu Sıcaklar Kapıda, Termometreler Tırmanıyor... Neredeyse 40 Derece! Kavurucu Sıcaklar Kapıda! Termometreler Tırmanıyor
Az Su İçiyorsanız Vücudunuzdaki Bu Belirtilere Dikkat Edin Az Su İçiyorsanız Vücudunuzdaki Bu Belirtilere Dikkat Edin
30 Kraliyet Ailesinin Tarih Kitaplarında Bile Yer Almayan Sırrı 30 Kraliyet Ailesinin Tarih Kitaplarında Bile Yer Almayan Sırrı
ÇOK OKUNANLAR
TBMM'de Kabul Edildi: TSK'da Rütbe Bekleme Sürelerini Cumhurbaşkanı Belirleyebilecek TBMM'de Kabul Edildi: TSK'da Rütbe Bekleme Sürelerini Cumhurbaşkanı Belirleyebilecek
İstanbul'da Korkunç Cinayet! Otomobilde Kanlı İnfaz Otomobilde Kanlı İnfaz
ABD'den 'Vize' Kararı: Öğrencilere Başvurular Açıldı Ama Bu Şartı Sağlamayana Vize Verilmeyecek ABD'den 'Vize' Kararı
Orta Doğu'da Savaş 7. Gününde: Nükleer Tesise Saldırı, Trump'tan Kritik Açıklamalar Orta Doğu'da Savaş 7. Gününde: Nükleer Tesise Saldırı, Trump'tan Kritik Açıklamalar
Bodrum’da Motosikletler Çarpıştı: İki Sürücü Hayatını Kaybetti Motosikletler Çarpıştı; İki Sürücü Hayatını Kaybetti