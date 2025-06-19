Meyvenin Tadı Kalmadı: Tanesi 30 Lira, Kilosu Hayal!

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Türkiye'de son yıllarda etkisini artıran ekonomik kriz, vatandaşların günlük yaşamını daha da zorlaştırmaya başladı. Asgari ücretlinin alım gücü ciddi ölçüde düştü. İşsizlik oranlarındaki artış ve döviz kurlarındaki dalgalanma, piyasadaki belirsizliği körüklemeye devam ediyor.

Türkiye'de ekonomik krizin etkileri sofralara yansımaya devam ederken, meyve fiyatları dar gelirli vatandaşlar için adeta ulaşılmaz hale geldi. Market ve manav raflarındaki etiketler, yüksek enflasyonun ve üretimdeki düşüşün etkisiyle adeta rekor kırıyor. Bazı zincir marketlerde meyve fiyatları kilogram başına 250 TL'ye kadar çıkarken, adet bazlı satışlar da cep yakıyor.

Nefes'ten Songül Dalgıç Bilgili'nin haberine göre, özellikle dar gelirli ailelerin alışveriş yaptığı zincir bir markette papaz eriğin kilosu 250 TL, çilek ve nektarinin kilosu 180 TL, Anjelika erik 130 TL, çekirdeksiz üzüm 130 TL, Akça armut 180 TL, şeftali ve kayısı ise 100 TL'den satılıyor. Bu fiyatlar, meyveyi artık taneyle satın alınır hale getirdi. Örneğin çileğin tanesi 5.6 TL, şeftalinin tanesi 18.39 TL, nektarinin tanesi ise 34.55 TL'yi buluyor.

Fiyatların en çarpıcısı ise kirazda yaşanıyor. Don olaylarının vurduğu Afyon'un Sultandağı ilçesinde üretim neredeyse durma noktasına geldi. Bölgenin dünyaca ünlü Napolyon kirazının üretimi, yıllık ortalama 40-50 bin tondan 1.000 tona kadar geriledi. Sultandağı Ziraat Odası Başkanı Hasan Dinç, don olaylarının rekolteyi düşürdüğünü belirtirken, marketlerde kirazın tanesi 10 TL'ye, kilosu ise 500 TL'ye kadar yükseldi.

Uzmanlar, hem üretim maliyetlerinin hem de iklim koşullarının fiyat artışında etkili olduğunu vurgularken, vatandaşlar ise "meyve artık zengin yiyeceği oldu" diyerek duruma tepki gösteriyor.

Kaynak: Nefes Gazetesi