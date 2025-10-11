Sumud Filosu Soruşturmasında Yeni Gelişme! İsrail’e Suç Duyurusu: Milletvekilleri Dahil 96 Aktivist Şikayetçi Oldu

İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesiyle ilgili Türkiye’de başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme daha yaşandı. Saldırının ardından Türkiye’ye getirilen 249 aktivistten 96’sı, “şikayetçi” sıfatıyla ifade verdi. Ayrıca dün Türkiye’ye getirilen 3 milletvekili de sağlık kontrollerinin ardından savcılığa başvurarak şikayette bulundu.

Sumud Filosu Soruşturmasında Yeni Gelişme! İsrail’e Suç Duyurusu: Milletvekilleri Dahil 96 Aktivist Şikayetçi Oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Ekim’de uluslararası sularda gerçekleşen ve Türk vatandaşlarının da alıkonulduğu saldırıya ilişkin kapsamlı bir ceza soruşturması başlatmıştı.

Sumud Filosu Soruşturmasında Yeni Gelişme! İsrail’e Suç Duyurusu: Milletvekilleri Dahil 96 Aktivist Şikayetçi Oldu - Resim : 1
İsrailli askerler Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistleri alıkoymuştu

Soruşturma, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 15. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 12 ve 13. maddeleri çerçevesinde;

  • “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”
  • “Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması”
  • “Nitelikli yağma”
  • “Mala zarar verme”ve “eziyet” suçlamalarıyla yürütülüyor.
Sumud Filosu Soruşturmasında Yeni Gelişme! İsrail’e Suç Duyurusu: Milletvekilleri Dahil 96 Aktivist Şikayetçi Oldu - Resim : 2
249 aktivistten 96'sı "şikayetçi" olarak ifade verdi

59 AKTİVİST İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında ilk olarak, 4 Ekim’de Türkiye’ye getirilen 36’sı Türk vatandaşı toplam 136 aktivistten 59’u, Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.

MİLLETVEKİLLERİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Özgürlük Filosu Koalisyonu kapsamında alıkonulan ve dün Türkiye’ye getirilen aktivistler arasında yer alan Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da sağlık kontrollerinin ardından savcılığa başvurarak şikayette bulundu.

Sumud Filosu Soruşturmasında Yeni Gelişme! İsrail’e Suç Duyurusu: Milletvekilleri Dahil 96 Aktivist Şikayetçi Oldu - Resim : 3
Türkiye'ye getirilen milletvekilleri de şikayetçi oldu

18 AKTİVİST DAHA İFADE VERDİ

Bugün ise, 17’si Türk vatandaşı, 1’i Türk uyruklu Alman vatandaşı olmak üzere toplam 94 aktivist İstanbul’a getirildi. Bunlardan 18’i savcılığa giderek "şikayetçi" sıfatıyla ifade verdi.

Saldırıya uğrayan filolardan Türkiye’ye getirilen aktivistler arasından toplam 96 kişi şikayetçi olarak resmi ifade vermiş oldu.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 1 Ekim’de Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahale etmiş ve gemide bulunan çok sayıda aktivisti yasa dışı şekilde alıkoymuştu. Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu bu kişiler, Türkiye’nin diplomatik girişimleriyle kademeli olarak ülkeye getirilmişti.

Kaynak: AA

