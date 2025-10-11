Tutuklu Avukat Rezan Epözdemir'den O İddialara Tepki

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz ağustos ayında "rüşvet vermeye aracılık etme" suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisine yalan ve iftiralar atanlar hakkında gerekli hukuki yollara başvuracağını söyledi. Epözdemir, kamuoyunda algı oluşturularak hukuk dışı bir şekilde hedef gösterildiğini savundu ve "Ben Kürt ve başarılı bir avukat olduğum için bu haksızlık ve zulme uğradım" dedi.

Troller tarafından kendisi aleyhine iddialar ortaya atıldığını öne süren Epözdemir, "Bu paralı troller iki internet sitesinde tamamen hayal ürünü olan, kaynağı belli olmayan ''adliyede onlarca iş yaptığım hakim ve savcı var, iki ay daha süreleri var ya beni buradan çıkaracaklar ya da benimle hepsi burada yatacaklar'' ve ''ben Kürt ve başarılı bir avukat olduğum için bu haksızlık ve zulme uğradım eğer bu adaletsizlik son bulmazsa yaşıma son vermeyi bile düşünüyorum dediği cezaevinde ve Epözdemir çevresi tarafından dile getirildiği konuşuluyor” şeklinde tamamen kurgu mahiyetinde paylaşım yaptırmışlardır" ifadelerini kullandı.

'OPERASYONEL BİR YALAN VE İFTİRA'

Hakkında ortaya atılan iddiaların yalan olduğunu söyleyen Epözdemir, "Böyle beyanlarım kesinlikle yoktur ve olamaz. Bu aşağılıkça, şerefsizce, kamuoyunu etkilemek ve algı oluşturmak amacıyla yapılan operasyonel bir yalan ve iftiradır. Ne benim ne de yakınlarımın böyle bir beyanı yoktur, olamaz. Nitekim bu paylaşımların kaynağının dahi olmadığı açıktır" diye konuştu.

Epözdemir, paylaşımını "Anılan troller de yaptırdıkları paylaşımı alıntılayıp benim hukuka aykırı bir şekilde cezaevinde tutulmam için baskı oluşturmak amacıyla gayrı ahlaki ve gayri vicdani bir şekilde bu paylaşımları yapmaktadırlar. Bu içeriği tamamen gerçek dışı olan ve ahlaksızca bir iftiradan ibaret olan paylaşımları alıntılayıp bunu tehdit olarak lanse etmeye çalışanların tek amacı kamuoyunda bir algı oluşturarak hukuk dışı bir şekilde şahsımı hedef göstermektir" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi