Cehennem Necati 'Kirve' Çıktı! Dikkat Çeken Ayhan Bora Kaplan Detayı

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan 'Cehennem Necati'nin bir başka suç örgütü lideri olan Ayhan Bora Kaplan ile olan geçmişi dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Cehennem Necati 'Kirve' Çıktı! Dikkat Çeken Ayhan Bora Kaplan Detayı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ‘Cehennem Necati’ lakaplı suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı ile ilgili detaylar ortaya saçılmaya devam ediyor.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, ‘Cehennem Necati’nin bir başka suç örgütü lideri Ayhan Bora KAplan’ın oğlunun sünnetinde kirvelik yaptığını yazdı. Ancak Arabacı, Kaplan’la samimiyetinin olmadığını kaydetmişti.

Arabacı, ‘suç işlemek için silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve nitelikli yağma’ suçlarından tutuklanırken, aylık gelirinin 90 bin Euro olduğunu söyledi.

Cehennem Necati 'Kirve' Çıktı! Dikkat Çeken Ayhan Bora Kaplan Detayı - Resim : 1
Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun 'kirvesi' çıktı.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

"Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle Ayhan Bora Kaplan tutuklanmıştı. Tutuklanmasından kısa süre önce oğlunun sünnet düğünü yapılmıştı. O gün polis, düğün salonunun kapısına gelen herkesi kayda almıştı. Gelenlerden birisi de Necati Arabacı'ydı. Arabacı, Kaplan'ın oğlunun kirveliğini yapmış, altın kordon takmış, Kaplan'la birlikte halay da çekmişti”

'ABK İLE SAMİMİYETİM YOK'

Söz konusu iddialar Arabacı’ya sorulurken, Ayhan Bora Kaplan’ı suç örgütü lideri olarak görmediğini belirten Arabacı, şunları söyledi:

Benim kaçma gibi durumum söz konusu değildir. Ayhan Bora Kaplan ile hiçbir ticaretim ve samimiyetim yoktur. Kendisi ile ortak avukatlarımızın arkadaşlığı nedeni ile tanıştım. Çeşme'ye ve İzmir'e geldiğinde birlikte yemek yedik. Bunun haricinde Ayhan Bora Kaplan'la bir görüşmüşlüğüm yoktur. 2021 yaz aylarında Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinden Ahmet Atik isimli şahsın öldürülmesinde azmettirici suçlaması nedeniyle tutuklandım, sonunda beraat ettim.

'Cehennem Necati' Hakkında Flaş Gelişme!'Cehennem Necati' Hakkında Flaş Gelişme!Güncel
Suç Örgütü Lideri 'Cehennem Necati' İzmir'de Havalanında Gözaltına Alındı!Suç Örgütü Lideri 'Cehennem Necati' İzmir'de Havalanında Gözaltına Alındı!Güncel

Kaynak: Sözcü

Etiketler
Ayhan Bora Kaplan Suç örgütü
Son Güncelleme:
Altında Frene Basıldı Mı? İslam Memiş Altın Yatırımcısını Üstüne Basa Basa Uyardı: Asıl Kırılmayı Görmedik İslam Memiş Altın Yatırımcısını Üstüne Basa Basa Uyardı
Oslo’da Neler Oluyor? Norveç-İsrail Maçı Öncesi Şehir Alarmda, 16 Mossad Ajanı Görevlendirildi Oslo’da Neler Oluyor? Norveç-İsrail Maçı Öncesi Şehir Alarmda, 16 Mossad Ajanı Görevlendirildi
Tutuklu Avukat Rezan Epözdemir'den O İddialara Tepki Rezan Epözdemir'den O İddialara Tepki
Tarih Verildi! Meteoroloji’den 6 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı: Birden Bastıracak Saatlerce Sürecek Meteoroloji'den 6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var: En Az 19 Kişi Kayıp ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var... 19 Kişi Kayıp
Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik' 'Tek Kelime Etmedik'
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?
Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek