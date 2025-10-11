Cehennem Necati 'Kirve' Çıktı! Dikkat Çeken Ayhan Bora Kaplan Detayı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ‘Cehennem Necati’ lakaplı suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı ile ilgili detaylar ortaya saçılmaya devam ediyor.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, ‘Cehennem Necati’nin bir başka suç örgütü lideri Ayhan Bora KAplan’ın oğlunun sünnetinde kirvelik yaptığını yazdı. Ancak Arabacı, Kaplan’la samimiyetinin olmadığını kaydetmişti.

Arabacı, ‘suç işlemek için silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve nitelikli yağma’ suçlarından tutuklanırken, aylık gelirinin 90 bin Euro olduğunu söyledi.

Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun 'kirvesi' çıktı.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

"Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle Ayhan Bora Kaplan tutuklanmıştı. Tutuklanmasından kısa süre önce oğlunun sünnet düğünü yapılmıştı. O gün polis, düğün salonunun kapısına gelen herkesi kayda almıştı. Gelenlerden birisi de Necati Arabacı'ydı. Arabacı, Kaplan'ın oğlunun kirveliğini yapmış, altın kordon takmış, Kaplan'la birlikte halay da çekmişti”

'ABK İLE SAMİMİYETİM YOK'

Söz konusu iddialar Arabacı’ya sorulurken, Ayhan Bora Kaplan’ı suç örgütü lideri olarak görmediğini belirten Arabacı, şunları söyledi:

Benim kaçma gibi durumum söz konusu değildir. Ayhan Bora Kaplan ile hiçbir ticaretim ve samimiyetim yoktur. Kendisi ile ortak avukatlarımızın arkadaşlığı nedeni ile tanıştım. Çeşme'ye ve İzmir'e geldiğinde birlikte yemek yedik. Bunun haricinde Ayhan Bora Kaplan'la bir görüşmüşlüğüm yoktur. 2021 yaz aylarında Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinden Ahmet Atik isimli şahsın öldürülmesinde azmettirici suçlaması nedeniyle tutuklandım, sonunda beraat ettim.

Kaynak: Sözcü