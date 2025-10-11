Reklamdan Servet Kazandı! Serenay Sarıkaya’nın Aldığı Ücreti Duyan İnanamadı

Ekranların sevilen oyuncusu Serenay Sarıkaya, yıllardır yüzü olduğu jean markasıyla yeniden anlaşma sağladı. Yeni koleksiyon çekimleri için kamera karşısına geçen ünlü ismin bu kez kazanacağı ücret dudak uçuklattı.

Son Güncelleme:
Reklamdan Servet Kazandı! Serenay Sarıkaya’nın Aldığı Ücreti Duyan İnanamadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rol aldığı diziler, özel hayatı ve tarzıyla sık sık adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu kez kazancıyla gündemde. Başarılı oyuncu, uzun süredir yüzü olduğu jean markasıyla bir kez daha el sıkıştı. Markanın 11’inci sezon koleksiyonu için yeniden kamera karşısına geçen Sarıkaya, çekimlerde enerjisi ve tarzıyla dikkat çekti.

YENİ ANLAŞMASI DUDAK UÇUKLATTI

Reklamdan Servet Kazandı! Serenay Sarıkaya’nın Aldığı Ücreti Duyan İnanamadı - Resim : 1
Sarıkaya’nın bu yılki yeni reklam anlaşmasından 32 milyon TL kazandığı iddia edildi.

Sarıkaya’nın geçtiğimiz yıl aynı markadan 25 milyon TL aldığı biliniyordu. Bu yılki yeni anlaşmada ise rakamın 32 milyon TL olduğu iddia edildi. Oyuncunun bu yüksek ücretle Türkiye’nin en çok kazanan reklam yüzleri arasına girdiği konuşuluyor.

KAZANCINI GAYRİMENKULE YATIRIYOR

Sahne ve ekran performanslarının yanı sıra iş dünyasındaki stratejik adımlarıyla da öne çıkan Serenay Sarıkaya, kazandığı gelirleri gayrimenkule yönlendiriyor. Ünlü oyuncunun Kaz Dağları eteklerinde bir villası, ayrıca İstanbul’da birden fazla dairesi bulunduğu biliniyor. Sarıkaya’nın parasını doğru değerlendirmek adına ekonomistlerden düzenli danışmanlık aldığı da iddia ediliyor.

Yıldız Tilbe’nin Son Hali Sevenlerini Üzdü! Yüzündeki İzler KorkuttuYıldız Tilbe’nin Son Hali Sevenlerini Üzdü! Yüzündeki İzler KorkuttuMagazin

'Bilekliği Sahte' İddiası Derin Talu’yu Çileden Çıkardı! Tepkisi Sosyal Medyayı Salladı'Bilekliği Sahte' İddiası Derin Talu’yu Çileden Çıkardı! Tepkisi Sosyal Medyayı SalladıMagazin

Survivor’ın Yıldızı Murat Ceylan Gönlünü Ünlü Oyuncuya Kaptırdı! Aşk Pozu Olay OlduSurvivor’ın Yıldızı Murat Ceylan Gönlünü Ünlü Oyuncuya Kaptırdı! Aşk Pozu Olay OlduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Serenay Sarıkaya
Son Güncelleme:
İrem Derici, Ünlüleri Hedef Alan Ahmet Hakan'a Ateş Püskürdü İrem Derici, Ahmet Hakan’a Ateş Püskürdü
Kobra Murat, Gençliğini Paylaştı: 'Kızlar Bana Bakarken Yere Düşüyordu' İşte Gençliği... 'Kızlar Bana Bakarken...'
Yıldız Tilbe’nin Son Hali Sevenlerini Üzdü! Yüzündeki İzler Korkuttu Sevenleri Üzgün! Yüzündeki İzler Korkuttu
'Doğal' Diye İçiliyor! Uzmandan Şok Uyarı! Kanser Riski Var 'Doğal' Diye İçiliyor! Uzmandan Şok Uyarı! Kanser Riski Var
Tarih Verildi! Meteoroloji’den 6 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı: Birden Bastıracak Saatlerce Sürecek Meteoroloji'den 6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
'Kıskanmak' Dizisine Bomba Transfer! Ünlü Oyuncu Geliyor: Tüm Dengeleri Değiştirecek 'Kıskanmak' Dizisine Bomba Transfer
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik' 'Tek Kelime Etmedik'
ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var: En Az 19 Kişi Kayıp ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var... 19 Kişi Kayıp
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?
Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek