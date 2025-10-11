Reklamdan Servet Kazandı! Serenay Sarıkaya’nın Aldığı Ücreti Duyan İnanamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rol aldığı diziler, özel hayatı ve tarzıyla sık sık adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu kez kazancıyla gündemde. Başarılı oyuncu, uzun süredir yüzü olduğu jean markasıyla bir kez daha el sıkıştı. Markanın 11’inci sezon koleksiyonu için yeniden kamera karşısına geçen Sarıkaya, çekimlerde enerjisi ve tarzıyla dikkat çekti.

YENİ ANLAŞMASI DUDAK UÇUKLATTI

Sarıkaya’nın bu yılki yeni reklam anlaşmasından 32 milyon TL kazandığı iddia edildi.

Sarıkaya’nın geçtiğimiz yıl aynı markadan 25 milyon TL aldığı biliniyordu. Bu yılki yeni anlaşmada ise rakamın 32 milyon TL olduğu iddia edildi. Oyuncunun bu yüksek ücretle Türkiye’nin en çok kazanan reklam yüzleri arasına girdiği konuşuluyor.

KAZANCINI GAYRİMENKULE YATIRIYOR

Sahne ve ekran performanslarının yanı sıra iş dünyasındaki stratejik adımlarıyla da öne çıkan Serenay Sarıkaya, kazandığı gelirleri gayrimenkule yönlendiriyor. Ünlü oyuncunun Kaz Dağları eteklerinde bir villası, ayrıca İstanbul’da birden fazla dairesi bulunduğu biliniyor. Sarıkaya’nın parasını doğru değerlendirmek adına ekonomistlerden düzenli danışmanlık aldığı da iddia ediliyor.

