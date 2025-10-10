'Bilekliği Sahte' İddiası Derin Talu’yu Çileden Çıkardı! Tepkisi Sosyal Medyayı Salladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, son günlerde hem gündemdeki soruşturma süreci hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Talu’nun kolundaki 885 bin lira değerindeki lüks bileklik, bir magazin hesabı tarafından "sahte" olarak iddia edilince sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"FAKE Mİ? MODELİNİ HİÇ Mİ GÖRMEDİN AŞKO?"

Derin Talu’dan sahte bileklik iddiasına sert tepki.

İddiayı yanıtsız bırakmayan Derin Talu, söz konusu magazin hesabına peş peşe sert mesajlar gönderdi. Talu, paylaşımında, "Fake? Modelini hiç mi görmedin aşko?” “Fake’lerin yanında diğerlerinin ucuzluğu göze batar.” “Benim bilekliği pahalı bulup çakmasını alacağım bir dünyada yaşadığımızı düşünmen komikmiş." ifadelerini kullandı.

Talu’nun bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçileri ikiye bölündü.

DERİN TALU’NUN İFADESİ ALINMIŞTI

Öte yandan Derin Talu’nun da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim, “uyuşturucu madde kullanmak” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda ifade vermişti. Aralarında İrem Derici, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Dilan Polat ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin de bulunduğu ünlüler, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

