'Bilekliği Sahte' İddiası Derin Talu’yu Çileden Çıkardı! Tepkisi Sosyal Medyayı Salladı

Ünlü sunucu Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, kolundaki 885 bin liralık bilekliğin sahte olduğu iddialarına sosyal medyadan sert sözlerle karşılık verdi. “Fake mi? Modelini hiç mi görmedin aşko?” diyen Talu’nun paylaşımları kısa sürede gündem oldu.

'Bilekliği Sahte' İddiası Derin Talu’yu Çileden Çıkardı! Tepkisi Sosyal Medyayı Salladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, son günlerde hem gündemdeki soruşturma süreci hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Talu’nun kolundaki 885 bin lira değerindeki lüks bileklik, bir magazin hesabı tarafından "sahte" olarak iddia edilince sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"FAKE Mİ? MODELİNİ HİÇ Mİ GÖRMEDİN AŞKO?"

'Bilekliği Sahte' İddiası Derin Talu’yu Çileden Çıkardı! Tepkisi Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 1
Derin Talu’dan sahte bileklik iddiasına sert tepki.

İddiayı yanıtsız bırakmayan Derin Talu, söz konusu magazin hesabına peş peşe sert mesajlar gönderdi. Talu, paylaşımında, "Fake? Modelini hiç mi görmedin aşko?” “Fake’lerin yanında diğerlerinin ucuzluğu göze batar.” “Benim bilekliği pahalı bulup çakmasını alacağım bir dünyada yaşadığımızı düşünmen komikmiş." ifadelerini kullandı.

Talu’nun bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçileri ikiye bölündü.

DERİN TALU’NUN İFADESİ ALINMIŞTI

'Bilekliği Sahte' İddiası Derin Talu’yu Çileden Çıkardı! Tepkisi Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 2
Derin Talu

Öte yandan Derin Talu’nun da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim, “uyuşturucu madde kullanmak” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda ifade vermişti. Aralarında İrem Derici, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Dilan Polat ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin de bulunduğu ünlüler, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Survivor’ın Yıldızı Murat Ceylan Gönlünü Ünlü Oyuncuya Kaptırdı! Aşk Pozu Olay OlduSurvivor’ın Yıldızı Murat Ceylan Gönlünü Ünlü Oyuncuya Kaptırdı! Aşk Pozu Olay OlduMagazin

'Sanat Güneşi'ne Mahkeme Engeli! Zeki Müren Filmine Yasak Geldi, Gösterimi Durduruldu'Sanat Güneşi'ne Mahkeme Engeli! Zeki Müren Filmine Yasak Geldi, Gösterimi DurdurulduMagazin

Defne Samyeli’nin Kızı Derin Talu'nun Aşk Pozu Düşman Çatlattı! Sevgilisi Tanalp Tokgöz İle Romantik KareDefne Samyeli’nin Kızı Derin Talu'nun Aşk Pozu Düşman Çatlattı! Sevgilisi Tanalp Tokgöz İle Romantik KareMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Derin Talu
Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri… Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu
Survivor’ın Yıldızı Murat Ceylan Gönlünü Ünlü Oyuncuya Kaptırdı! Aşk Pozu Olay Oldu Survivor’ın Yıldızı Gönlünü Ünlü Oyuncuya Kaptırdı
Tedesco Talebini İletti: 4.5 Milyon Euroluk Yıldız Fenerbahçe’den Gönderiliyor! Sadettin Saran Kalemini Kırdı Takımdan İlk Ayrılacak İsim Belli Oldu
'Sanat Güneşi'ne Mahkeme Engeli! Zeki Müren Filmine Yasak Geldi, Gösterimi Durduruldu 'Sanat Güneşi'ne Mahkeme Engeli! Zeki Müren Filmine Yasak Geldi, Gösterimi Durduruldu
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri… Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun' Talimatı Verdi... 'Çözüme Kavuşturun'
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme! Tutuklu Sanık Kalmadı Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme
Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü