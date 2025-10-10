Survivor’ın Yıldızı Murat Ceylan Gönlünü Ünlü Oyuncuya Kaptırdı! Aşk Pozu Olay Oldu

Survivor’ın sempatik sunucusu Murat Ceylan, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminde. Güzel oyuncu Sude Zülal Güler’le aşk yaşayan Ceylan, sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı. Çiçeği burnunda çiftin bu karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Survivor macerasına yarışmacı olarak başlayan ve sonrasında programın sevilen sunucularından biri haline gelen Murat Ceylan, bu kez ekran başarısıyla değil, özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Daha önce adı Gizem Güneş ile anılan Murat Ceylan, bu kez kalbini oyuncu Sude Zülal Güler’e kaptırdı.

İLK ROMANTİK PAYLAŞIM GELDİ

Geçtiğimiz günlerde Etiler’de görüntülenen ikili, el ele yürürken objektiflere takılmıştı. Bu kareler magazin gündemine adeta bomba gibi düşmüş, ikilinin aşkı merak konusu olmuştu.

Survivor’ın Yıldızı Murat Ceylan Gönlünü Ünlü Oyuncuya Kaptırdı! Aşk Pozu Olay Oldu - Resim : 1
Murat Ceylan, bu kez kalbini oyuncu Sude Zülal Güler’e kaptırdı.

İlişkilerini artık gizlemeyen çift, sosyal medya üzerinden birlikte çekildikleri ilk fotoğrafı paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, hayranlardan da "çok yakıştınız" yorumları aldı.

Magazin kulislerinden gelen bilgilere göre Murat Ceylan ve Sude Zülal Güler’in ilişkisi yeni başlamadı. İkilinin bir süredir birlikte olduğu ancak ilişkilerini gözlerden uzak yaşadığı öğrenildi.

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?

Survivor’ın Yıldızı Murat Ceylan Gönlünü Ünlü Oyuncuya Kaptırdı! Aşk Pozu Olay Oldu - Resim : 2
Murat Ceylan ve Sude Zülal Güler

Genç oyuncu Sude Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sude Zülal Güler nereli sorusunun yanıtı ise Makedonya kökenli bir aileye dayanıyor. Henüz 24 yaşında olan Sude Zülal Güler, 1.65 boyunda ve 52 kilo ağırlığında.

Oyunculuk kariyerine 2013 yılında "Çınar" dizisiyle başlayan Sude Zülal Güler, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Ardından "Şeref Sözü", "Kazara Aşk", "Baba Yadigarı", "Öğrenci Evi" ve "Keşif" gibi yapımlarda rol aldı.

Son dönemlerde ise "Tozluyaka", "Gönül Dağı", "Zembilli" ve "Bir Sevdadır" dizilerindeki performanslarıyla adından söz ettirdi.

Özellikle Bir Sevdadır dizisinde canlandırdığı Yeşil karakteri, onu genç kuşağın en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi. Sude Zülal Güler, son olarak Zembilli dizisine rol aldı.

