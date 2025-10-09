Yasemin Ergene İle Ünlü Estetik Cerrah Karaca Başaran Aşk mı Yaşıyor? Sosyete Bu iddia İle Çalkalanıyordu! Açıklama Geldi

Yasemin Ergene’nin ünlü estetik cerrah Karaca Başaran’la aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ancak güzel oyuncu, çıkan haberleri kısa sürede yalanlayarak söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bir dönem Doktorlar dizisinde canlandırdığı “Ela” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile olan 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz haftalarda sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından Ergene hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. Ancak ünlü oyuncudan bu söylentilere hızlı bir yalanlama geldi.

14 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile olan 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay sonlandırmıştı.

Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan çifti, 3 Eylül’de anlaşmalı olarak boşandı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ayrılığı doğrulayan Ergene, soyadını da değiştirerek yeniden Yasemin Ergene adını kullanmaya başladı.

“YENİ AŞK” İDDİASI GÜNDEMİ SALLADI

Boşanmanın ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Ergene hakkında bugün çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Magazin kulislerinde, Ergene’nin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Ergene’nin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

“GERÇEK DEĞİL” DEDİ

Ortaya atılan iddiaların ardından Yasemin Ergene cephesinden jet açıklama geldi. Ünlü ismin yakın çevresine, hakkında çıkan aşk söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını söylediği öğrenildi. Yasemin Ergene, özel hayatına dair çıkan iddialara yanıt vermezken, çevresine “Sadece kendime ve çocuklarıma odaklandım” dediği de konuşuluyor.

Yasemin Ergene
