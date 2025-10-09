'Yeni Aşk' İddiası: Yasemin Ergene Gönlünü Doktora mı Kaptırdı?

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene’nin boşanmasının ardından yeni bir aşk iddiası gündeme geldi. Ergene’nin kalbini estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran’a kaptırdığı öne sürüldü.

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinin ‘Ela’sı Yasemin Ergene, dizinin çekimlerinin yapıldığı hastanede gerçek aşkı bulmuştu. Hastanenin sahibi olan Özilhan Ailesi’nin veliahdı İzzet Özilhan ile evlenen Ergene, iki kız çocuğu dünyaya getirmişti. Evlilik süresince iş dünyasında da aktif rol alan Ergene, dünyaca ünlü markaların Türkiye temsilciliğini üstlenmişti.

3 EYLÜL'DE BOŞANDI

Zamanla tarzını yenileyen ve lüks giyim tercihleriyle dikkat çeken ünlü isim, uzun süre magazin dünyasının gözdesi oldu. Ancak bu peri masalı 14 yıl sonra sona erdi. Ünlü çift, 3 Eylül’de tek celsede boşanarak yollarını ayırdı.

YENİ AŞK İDDİASI

Boşanmanın ardından Yasemin Ergene hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Ergene kalbini, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran’a kaptırdı.

Yasemin Ergene, 2006 yılında başlayan ve 2011’de final yapan Doktorlar dizisinde canlandırdığı ‘Doktor Ela’ karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Şimdi ise hayranları, ünlü ismin yeni iddialar karşısında sessizliğini bozup bozmayacağını merak ediyor.

Kaynak: Sabah

