Kızılcık Şerbeti'ne Bir Transfer Daha! Nilay İçin Gelecek

Ekranların reyting rekortmeni yapımlarından “Kızılcık Şerbeti” dizisi dördüncü sezonuyla seyirciyi ekran başına toplayıp adından söz ettirmeye devam ediyor. Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisinin kadrosuna yeni transferler de sürüyor.

Kızılcık Şerbeti

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; heyecan verici hikayesinin yanında güçlü oyuncu kadrosunu da genişletmeye devam eden diziye yeni sezonda da yine farklı oyuncular katılıyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin ekibine son olarak oyuncu Ece Aydemir dahil oluyor.

24 yaşındaki oyuncu, Kızılcık Şerbeti'ne 108. bölümde "Seda" karakteriyle dahil olup Nilay’ın (Feyza Civelek) eski mahallesinden komşusu olarak izleyici karşısına çıkacak.

Ece Aydemir

ECE AYDEMİR KİMDİR?

2001 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ece Aydemir, Ayla Algan Yaratıcı Drama Kamera Önü Oyunculuk eğitimi aldı. 2017 yılından itibaren dizilerde rol almaya başlayan Aydemir, "Kalk Gidelim" ve "Aslan Ailem" dizilerinde rol aldıktan sonra "Olmaz Böyle Şey" filminde de yer aldı.

Kaynak: birsenaltuntas.com