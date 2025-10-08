Başrol Oyuncusu Demet Evgar Uyuşturucu Operasyonunda İfade Vermişti! Bahar Dizisinden Hayranlarını Üzecek Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, bazı ünlü isimler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatmıştı.

Demet Evgar da uyuşturucu operasyonunda ifade verdi

Kamuoyunca tanınan Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

Bahar dizisinin setinde çekimlere ara verildi

İfade işlemleri tamamlanan 12 ünlü isim, kan örnekleri alınmak üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti.

Operasyonlarda ismi geçen ünlü oyuncu Demet Evgar’ın başrolünde yer aldığı fenomen dizi Bahar2ı setinde çekimlere ara verildiği iddia edildi. Öte yandan Demet Evgar’ın dizideki rol arkadaşlarından ünlü oyuncu Hatice Aslan arkadaşına destek olmak için moral ziyaretinde bulundu.

Ünlü oyuncu Hatice Aslan

Kaynak: Haber Merkezi