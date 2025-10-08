Başrol Oyuncusu Demet Evgar Uyuşturucu Operasyonunda İfade Vermişti! Bahar Dizisinden Hayranlarını Üzecek Karar

Uyuşturucu operasyonunda ifadesi ve kan örneği alınan Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar’ın yaşadığı olay sonrasında dizi setinde çekimlerin durduğu öne sürüldü. Rol arkadaşı Hatice Aslan, Demet Evgar’a moral ziyaretinde bulundu.

Son Güncelleme:
Başrol Oyuncusu Demet Evgar Uyuşturucu Operasyonunda İfade Vermişti! Bahar Dizisinden Hayranlarını Üzecek Karar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, bazı ünlü isimler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatmıştı.

Başrol Oyuncusu Demet Evgar Uyuşturucu Operasyonunda İfade Vermişti! Bahar Dizisinden Hayranlarını Üzecek Karar - Resim : 1
Demet Evgar da uyuşturucu operasyonunda ifade verdi

Kamuoyunca tanınan Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

Başrol Oyuncusu Demet Evgar Uyuşturucu Operasyonunda İfade Vermişti! Bahar Dizisinden Hayranlarını Üzecek Karar - Resim : 2
Bahar dizisinin setinde çekimlere ara verildi

İfade işlemleri tamamlanan 12 ünlü isim, kan örnekleri alınmak üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti.

Başrol Oyuncusu Demet Evgar Uyuşturucu Operasyonunda İfade Vermişti! Bahar Dizisinden Hayranlarını Üzecek Karar - Resim : 3

Operasyonlarda ismi geçen ünlü oyuncu Demet Evgar’ın başrolünde yer aldığı fenomen dizi Bahar2ı setinde çekimlere ara verildiği iddia edildi. Öte yandan Demet Evgar’ın dizideki rol arkadaşlarından ünlü oyuncu Hatice Aslan arkadaşına destek olmak için moral ziyaretinde bulundu.

Başrol Oyuncusu Demet Evgar Uyuşturucu Operasyonunda İfade Vermişti! Bahar Dizisinden Hayranlarını Üzecek Karar - Resim : 4
Ünlü oyuncu Hatice Aslan

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu Sonrasında Ünlü Senarist Gani Müjde Ateş Püskürdü: ‘Mücadeleye Baronlardan Başlamak Gerek’Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu Sonrasında Ünlü Senarist Gani Müjde Ateş Püskürdü: ‘Mücadeleye Baronlardan Başlamak Gerek’Güncel

Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu: 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı! İfadeleri ve Kan Örnekleri AlındıÜnlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu: 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı! İfadeleri ve Kan Örnekleri AlındıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Demet Evgar Uyuşturucu Bahar Dizi
Son Güncelleme:
İstanbul, Balıkesir ve İzmir’e Müjdeli Haber: Beklenen An Geldi, Sonunda Yurda Giriş Yapıyor İstanbul, Balıkesir ve İzmir’e Müjdeli Haber
Ünlü Oyuncu Cemre Baysel’den Ünlü Rapçi, BLOK3 ile Aşk İddialarına Net Yanıt! Sessizliğini Bozdu, Sosyal Medya Sallandı Cemre Baysel’den Aşk İddialarına Net Yanıt
Fenerbahçe’nin Rakibi Stuttgart’ı Kara Bulutlar Sardı! 10 Maçta 6 Gole Katkıda Bulunan Yıldız İsim Kritik Maçta Yok Stuttgart'a Kötü Haber! Yıldız İsim Yok
Ünlü Şarkıcının Kardeşinden Yürek Burkan Sözler! 'Durumu İyi Değil, Dua Edin' Ünlü Şarkıcıdan Kötü Haber! 'Durumu İyi Değil'
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu: 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı! İfadeleri ve Kan Örnekleri Alındı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu
Altın Yatırımcısını Kara Kara Düşündürecek Haber! ABD’li Dev Bankadan Kritik Uyarı: Bu Fiyatlara Aldanmayın, Bu Bir Uyarı Sinyali ABD'li Devden Altın Uyarısı! Buna Sakın Kanmayın
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu
Felaket Senaryosu Gerçek Oluyor! Türkiye’de O Şehirler Sular Altında Kalacak! Süre Daralıyor, Tehlike Büyüyor Felaket Senaryosu Gerçek Oluyor: Türkiye’de O Şehirler Sular Altında Kalacak! Süre Daralıyor
7 Belediye Başkanı Daha AKP'ye Geçti 7 Belediye Başkanı Daha AKP'ye Geçti