Ünlü Oyuncu Cemre Baysel’den Ünlü Rapçi, BLOK3 ile Aşk İddialarına Net Yanıt! Sessizliğini Bozdu, Sosyal Medya Sallandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile başrolünü paylaşacağı Güller ve Günahlar dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Cemre Baysel, kısa süre önce ünlü rapçi Blok3 ile bir restoranda görüntülenmişti.

Aşk iddiası sosyal medyayı sallamıştı

HERKES 'AŞK' İDDİALARINI KONUŞTU

Ardından iki ismin Galatasaray maçında farkı tribünlerde yer almaları bir aşk yaşandığı ama gizlendiği iddialarını gündeme taşımıştı.

BLOK3 sahne adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın ile aşk yaşadığı iddia edilen Cemre Baysel’in ilişkiyi ailesi onaylamadığı için bitirdiği iddia edilmişti. Baysel aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu.

Ünlü rapçi BLOK3 ile

“KİMSEYLE BİR İLİŞKİM YOK”

Sosyal medyada gündem olan aşk dedikodularına yazılı bir açıklamayla yanıt veren ünlü oyuncu, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve özel hayatına yönelik ciddi bir saldırı niteliği taşıdığını ifade etti.

İddiaları reddederek son noktayı koydu

“BU HABERLER GERÇEK DIŞI”

Baysel açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Bugüne dek özel hayatımla gündeme gelmeyi tercih etmedim. Başlangıçta ciddiye almadığım, sadece gülüp geçtiğim bu haberler artık yalnızca gerçek dışı kalmakla sınırlı değil; aynı zamanda hem kişilik haklarıma hem de ailevi değerlerime yönelik ciddi bir ihlal anlamı taşıyor.

Oyuncu, ailesine dair çıkan söylentilere de şu sözlerle sert tepki gösterdi: 10 yıllık kariyerimde ve özel yaşamımda ailem her zaman yanımda olmuştur. Maddi olarak onlara herhangi bir desteğim gerekmemiştir. Sadece bir evlat olarak üzerime düşen sorumlulukları yerine getirdim, getirmeye de devam ediyorum.

Baysel, tüm iddiaları “Kimseyle ilişkim yok, olmadı da" diyerek şekilde yalanladı.

Hadi biraz da bunu gündem yapalım. pic.twitter.com/b5w1TJYNZk — CEMRE (@cemre_baysel) October 7, 2025

Kaynak: Haber Merkezi