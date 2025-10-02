Herkes 'Blok3 ve Cemre Baysel Aşkı'nı Konuşuyordu: Gerçek Bambaşkaymış...

Son olarak Galatasaray-Liverpool arasında oynanan maçta Cemre Baysel ile Blok3'ün sosyal medya hesaplarında benzer açılardan fotoğraflar paylaşmasıyla aşk dedikoduları yeniden alevlendi. Bir süredir birlikte oldukları söylenen ikiliyle ilgili gerçek ise ortaya çıktı.

Son dönemde televizyonun en popüler isimlerinden olan oyuncu Cemre Baysel ile müzik listelerinden düşmeyen rapçi Blok3 (Hakan Aydın) arasındaki aşk dedikoduları, bir süredir sosyal medya gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda ikilinin baş başa yemek yediği anlara ait olan fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasıyla magazin gündemi hareketlendi.

Herkes 'Blok3 ve Cemre Baysel Aşkı'nı Konuşuyordu: Gerçek Bambaşkaymış... - Resim : 1
Cemre Baysel, Galatasaray-Liverpool maçında

En son, 30 Eylül Salı akşamı Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında her iki ismin de karşılaşmayı tribünden takip etmesi ve sosyal medya hesaplarında benzer açılardan fotoğraflar paylaşmasıyla bu iddia bir kez daha sosyal medyayı çalkaladı.

GÖRÜNTÜLER 'TESADÜF'

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre ise, iki ünlü isim arasındaki bu ilişki haberlerinin bir aslı yok. Cemre Baysel ile Blok3 arasında bir beraberliğin olmadığı, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Herkes 'Blok3 ve Cemre Baysel Aşkı'nı Konuşuyordu: Gerçek Bambaşkaymış... - Resim : 2
Maçtan paylaşılan kareler

Maçtan yansıyan görüntülerin de tesadüften ibaret olduğu söylendi.

Kaynak: birsenaltuntas.com

Cemre Baysel Blok3
