'Sanat Güneşi'ne Mahkeme Engeli! Zeki Müren Filmine Yasak Geldi, Gösterimi Durduruldu

Türk Sanat Müziği’nin efsane ismi Zeki Müren’in hayatını konu alan biyografik film, mahkeme kararıyla durduruldu. Müren’in yasal mirasçıları olan Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı’nın açtığı dava sonucunda, tanıtım filminin gösterimi yasaklandı ve içerik mahkeme kasasında muhafaza altına alındı.

MAHKEMEDEN TANITIM FİLMİNE YASAK KARARI

Geçtiğimiz yıl yapımcı Mustafa Uslu, 1996 yılında hayatını kaybeden "Sanat Güneşi" Zeki Müren’in yaşamını beyaz perdeye taşıyacağını açıklamıştı. Ancak Müren’in yasal mirasçıları olan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı, projeye karşı çıkarak hukuki süreci başlatmıştı.

VAKIFLAR DAVA AÇTI, MAHKEME HAKLI BULDU

Yapımcı Uslu’nun hazırladığı tanıtım filmini çeşitli festivallerde göstermesinin ardından iki vakıf, mahkemeye başvurdu. Mahkeme, vakıfların şikayetini yerinde bularak tanıtım filminin tüm gösterimlerinin durdurulmasına karar verdi. Karar doğrultusunda, tanıtım videosunun yer aldığı flaş bellek mahkeme kasasında koruma altına alındı.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILACAK

Mahkeme ayrıca, bir bilirkişi atanarak tanıtım filminin içeriğinin Zeki Müren’in hayatını yansıtıp yansıtmadığının tespit edilmesini kararlaştırdı. Sürecin sonucunda, film projesinin geleceği bilirkişi raporuna göre şekillenecek.

ZEKİ MÜREN KİMDİR?

6 Aralık 1931'de Bursa'da doğan Zeki Müren, Türk sanat müziği tarihinin en büyük ve ikonik isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye'de sanat camiası ve halk tarafından 'Sanat Güneşi' ve 'Paşa' gibi ünvanlarla anıldı.

Yaşamı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset doldurmuş, 300'den fazla şarkı bestelemiştir. Türkiye'de verilmeye başlanan ilk Altın Plak Ödülü'nün sahibidir.

Sahne kıyafetlerini kendi tasarlaması, podyum kullanması ve saz heyetine tek tip kıyafet giydirmesi gibi uygulamalarıyla gazino kültürüne yenilikler getirdi.

Sanata olan katkılarından dolayı 1991'de 'Devlet Sanatçısı' ünvanıyla ödüllendirildi.

1954'te 'Beklenen Şarkı' filmiyle sinema oyunculuğuna başladıktan sonra 18 filmde daha rol aldı.

1965'te 'Bıldırcın Yağmuru' adlı şiir kitabını yayımlandı.

1976'da Londra'daki Royal Albert Hall'da konser veren ilk Türk sanatçı oldu.

24 Eylül 1996 tarihinde, TRT İzmir Televizyonu'nda kendi adına düzenlenen bir tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Vasiyeti üzerine tüm mal varlığını, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı'na bıraktı.

