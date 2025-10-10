Icardi’den Sevgilisi China Suarez'e Servet Değerinde Hediye

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Arjantinli sevgilisi Eugenia China Suarez için oldukça özel bir sürprize imza attı. Sarı-kırmızılı takımın 9 numaralı formasını seçen Icardi, formanın altına sevgilisinin ismi "China"yı yazdırarak duygusal bir dokunuş yaptı.

Bu jesti daha da anlamlı hale getirmek isteyen Icardi, formayı yaklaşık 500 bin TL değerinde taşlarla süslettirdi. Zarif taş işlemeleriyle adeta bir sanat eserine dönüşen formanın üzerine Türk bayrağı detayı da eklendi.

Mauro Icardi'nin China Suarez'e hediyesi...

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLAD

Icardi’nin bu romantik sürprizi, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar ve futbolseverler, hem jestin yüksek maliyetine hem de duygusal içeriğine hayran kaldı.

Arjantinli ünlü oyuncu ve model China Suarez’in, bu değerli hediyeden dolayı büyük bir mutluluk yaşadığı belirtildi. Suarez’in yakın çevresinden gelen bilgilere göre, bu özel tasarım forma onu derinden etkiledi. Zaman zaman Galatasaray’ın maçlarında tribünlerde Icardi’ye destek verirken görülen Suarez’in, bu sürprizle duygusal anlar yaşadığı ifade edildi.

