Taylor Swift'ten Akılalmaz Rekor! Yerden Yere Vurulan Albümle Yine Zirvede

Taylor Swift'in sosyal medyada epey eleştiri toplayan son albümü "The Life of a Showgirl" tarihi bir rekora imza attı. 3 Ekim’de yayımlanan albüm bir hafta olmadan 3.5 milyon satışa ulaşarak Adele’in rekorunu kırdı.

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift, son yıllarda farklı tarzda çıkardığı albümleri ve "The Eras Tour" adlı konser turuyla kırdığı rekorlarla gündemden düşmezken, yeni albümü "The Life of a Showgirl"ü de 3 Ekim Cuma günü yayımladı. Country, elektronik ve alternatif gibi pek çok müzik türünde albümler kaydeden Grammy ödüllü şarkıcının son albümü ise sosyal medyada sert tepkiler aldı.

Prodüksiyon başarısıyla övgü toplayan şarkıların bazı sözleri tepki çekti. Sözlerin "cinsiyetçi", "basit" ve "politik olarak sorunlu" olduğuna dair pek yorum gelirken, yine herkes Taylor Swift'i konuşmaya devam etti ve albüm müzik platformlarında ilk günden rekorlara kırdı.

KARİYERİNİN ZİRVESİ

"The Life of a Showgirl", 3 Ekim’de yayımlandıktan sonra 24 saat içinde 2,7 milyon satışa ulaştı. Neredeyse bir hafta içinde ise 3.5 milyon satışa ulaştı. Taylor Swift, bu rakamla İngiliz şarkıcı Adele’in 2015’te yayımladığı "25" albümünün 3.4 milyonluk rekorunu geride bıraktı. Albüm, 35 yaşındaki ünlü şarkıcının kariyerindeki en yüksek ilk hafta satışı olarak tarihe geçti.

Swift'in Nisan 2024'te yayımladığı "The Tortured Poets Department" albümü de ilk haftasında 2.6 milyon kopya satarak yılın en çok satan albümü olmuştu. Yeni albümüyle bu rekoru da tazeleyen yıldız şarkıcı, son yıllarda hem albüm satışlarında hem de müzik listelerinde zirveden inmiyor.

