Emre Belözoğlu'ndan Ayrılık Mesajı: ‘Her Zaman Kalbimde Özel Bir Yerde Olacak’

Antalyaspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Teknik Direktör Emre Belözoğlu, ayrılık kararının hem ekibi hem de Antalyaspor camiası adına hayırlı olacağına inandığını söyledi. İşte Emre Belözoğlu’ndan ayrılık mesajı…

Antalyaspor, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıklamıştı.

‘HER ZAMAN KALBİMDE ÖZEL BİR YERDE OLACAK’

Ayrılık sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Belözoğlu, "Antalyaspor’da görev yaptığım süre boyunca, tüm zorluklara rağmen inanç ve yüksek eforla mücadele ettik. Büyük emek ve özveriyle kurduğumuz takımın bugününü ve yarınını önemli ve değerli görüyor olsam da, oluşturulmaya çalışılan atmosfer neticesinde aldığım kararın hem bizim adımıza hem camia adına daha hayırlı olacağına inanıyorum. Bu süreçte yanımda olan futbolcu kardeşlerime, teknik ekibime, kulüp personelimize, başkanımız ve yönetim kurulumuza, Antalyaspor’a menfaatsiz gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum. Antalyaspor her zaman kalbimde özel bir yerde olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Emre Belözoğlu Antalyaspor
