Son Karar Verildi! Anlaşma Tamam, Erol Bulut Süper Lig’e Dönüyor: İşte Yeni Adresi…
Antalyaspor’da Emre Belözoğlu dönemi resmen sona erdi. Ayrılığın ardından kırmızılı-beyazlı ekipten sürpriz bir hamle geldi. Akdeniz ekibi, daha önce Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe’yi çalıştıran Erol Bulut’u teknik direktörlük görevine getiriyor. Bulut’un, kısa süre içinde Antalya’ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Trendyol Süper Lig temsilcisi Antalyaspor, teknik direktörlük koltuğunu Erol Bulut’a emanet etmeye hazırlanıyor. Emre Belözoğlu’nun ayrılığının ardından birçok isimle temas kuran kırmızı-beyazlı yönetim, yapılan değerlendirmeler sonucunda tercihini tecrübeli teknik adamdan yana kullandı.
ANTALYASPOR’DA EROL BULUT DÖNEMİ BAŞLIYOR
Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşmaya varıldığı, küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı öğrenildi. 50 yaşındaki çalıştırıcının, önümüzdeki günlerde Antalya’ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yönetim, yeni hocasıyla birlikte hem saha içinde hem de kurumsal yapıda istikrar sağlamayı hedefliyor.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Erol Bulut, kariyerinde daha önce Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK'da görev yapmış, daha sonrasında da İngiltere Championship ekibi Cardiff City'yi çalıştırmıştı. 50 yaşındaki teknik adam, 1 yıldır herhangi bir takımda görev yapmıyordu.
Kaynak: Haber Merkezi