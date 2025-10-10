Enes Batur’dan Şaşırtan Karar: 16 Milyon Abonelik Youtube Kanalını Kapattı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült



Türkiye’nin ilk ve en popüler YouTuber’larından biri olan Enes Batur Sungurtekin, aldığı radikal kararla sosyal medya gündemini sarstı. 16 milyondan fazla abonesi bulunan YouTube kanalını kapatan ünlü fenomen, tüm videolarını da platformdan sildi.

ÜÇ YILDIR VİDEO YÜKLEMİYORDU

Enes Batur’un söz konusu kanalına son üç yıldır video yüklemediği bilinirken hayranları, eski içeriklerin bir gün yeniden aktif hale gelmesini beklerken, Batur'un tüm videolarını tamamen kaldırması, "kesin bir veda" yorumlarına neden oldu. Kanalın tamamen kapatılması ise bu yorumları güçlendirdi.

ESKİ SEVGİLİSİNİN EVLİLİĞİ SONRASI GÜNDEMDEYDİ

Enes Batur, son dönemde YouTube içeriğiyle değil, özel hayatıyla gündeme geldi. Özellikle eski sevgilisi Başak Karahan'ın evlenmesinin ardından yaptığı paylaşımlar çok konuşuldu. Karahan'ın düğün günü yaptığı bir paylaşım, sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

TARTIŞMA YARATAN PAYLAŞIM

Batur'un, Başak Karahan'ın düğün gününde yaptığı paylaşımda gelin ve damadın yanında tekerlekli sandalyede bir adamın yer aldığı bir fotoğraf kullanması, takipçileri tarafından "ima içerikli" ve "yersiz" bulunmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi