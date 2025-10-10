Icardi'den Sevgilisi China Suarez'e Sürpriz

Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi, Arjantinli sevgilisi China Suarez'e 9 numaralı sarı-kırmızılı formayı "China" yazılı ve 500 bin TL değerinde taşlarla süsleyip hediye etti. Romantik jest, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Son Güncelleme:
Icardi'den Sevgilisi China Suarez'e Sürpriz
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, romantizmiyle bir kez daha gündeme damga vurdu. Sevgilisi China Suarez'e yaptığı özel hediyeyle hayranlarını mest eden Icardi, 9 numaralı Galatasaray formasını kişiselleştirerek unutulmaz bir sürpriz hazırladı.

Icardi'den Sevgilisi China Suarez'e Sürpriz - Resim : 1

Forma, altında "China" ismi nakışla işlenmiş ve yaklaşık 500 bin TL değerinde değerli taşlarla zarif bir şekilde süslenmiş halde Suarez'e sunuldu. Üzerinde Türkiye bayrağı detayı da bulunan hediye, Icardi'nin sevgisine duyduğu tutkuyu gözler önüne serdi.

Icardi'den Sevgilisi China Suarez'e Sürpriz - Resim : 2

China Suarez, sarı-kırmızılı ekibin maçlarında tribünlerde Icardi'ye destek veren isim olarak biliniyor. Bu özel jest, çiftin sosyal medya hesaplarında paylaşılmasıyla hızla yayıldı. Taraftarlar ve takipçiler, hem formadaki ince işçiliğe hem de hediyenin maddi değerine hayranlıklarını dile getirerek yorum yağdırdı.

Mauro Icardi’nin Talebi Ağızları Açık Bıraktı! Okan Buruk Duyar Duymaz Anında ReddettiMauro Icardi’nin Talebi Ağızları Açık Bıraktı! Okan Buruk Duyar Duymaz Anında ReddettiSpor

Dursun Özbek Tavırları Sonrası Neşteri Vurdu! Galatasaray'dan Beklenmedik Mauro Icardi Kararı: Neye Uğradığını ŞaşırdıDursun Özbek Tavırları Sonrası Neşteri Vurdu! Galatasaray'dan Beklenmedik Mauro Icardi Kararı: Neye Uğradığını ŞaşırdıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mauro Icardi
Son Güncelleme:
A Milli Takım’da Ajan Skandalı! Montella Apar Topar İptal Etti A Milli Takım’da Ajan Skandalı
Enes Batur’dan Şaşırtan Karar: 16 Milyon Abonelik Youtube Kanalını Kapattı! Şok Karar! Herkes Sebebini Merak Ediyor
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın Depremi! Serdal Adalı Olaya Resmen El Koydu Beşiktaş’ta Sergen Yalçın Depremi!
Icardi’den Sevgilisi China Suarez'e Servet Değerinde Hediye Icardi’den Sevgilisine Servet Değerinde Hediye
ÇOK OKUNANLAR
'Ateş Çemberi'nde 7.4'lük Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde 7.4'lük Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Otelde Doğum Yapıp Hastaneye Gitti, Bebeğin Cesedi Terasta Bulundu Otelde Doğum Yapıp Hastaneye Gitti, Bebeğin Cesedi Terasta Bulundu
Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü
Enes Batur’dan Şaşırtan Karar: 16 Milyon Abonelik Youtube Kanalını Kapattı! Şok Karar! Herkes Sebebini Merak Ediyor
Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı! Kuvvetli Yağış Bastıracak Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı! Kuvvetli Yağış Bastıracak