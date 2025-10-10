Icardi'den Sevgilisi China Suarez'e Sürpriz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, romantizmiyle bir kez daha gündeme damga vurdu. Sevgilisi China Suarez'e yaptığı özel hediyeyle hayranlarını mest eden Icardi, 9 numaralı Galatasaray formasını kişiselleştirerek unutulmaz bir sürpriz hazırladı.

Forma, altında "China" ismi nakışla işlenmiş ve yaklaşık 500 bin TL değerinde değerli taşlarla zarif bir şekilde süslenmiş halde Suarez'e sunuldu. Üzerinde Türkiye bayrağı detayı da bulunan hediye, Icardi'nin sevgisine duyduğu tutkuyu gözler önüne serdi.

China Suarez, sarı-kırmızılı ekibin maçlarında tribünlerde Icardi'ye destek veren isim olarak biliniyor. Bu özel jest, çiftin sosyal medya hesaplarında paylaşılmasıyla hızla yayıldı. Taraftarlar ve takipçiler, hem formadaki ince işçiliğe hem de hediyenin maddi değerine hayranlıklarını dile getirerek yorum yağdırdı.

Kaynak: Haber Merkezi