Yıldız Tilbe’nin Son Hali Sevenlerini Üzdü! Yüzündeki İzler Korkuttu

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Tilbe, bu kez Twitter hesabından örümcek ağı emojisiyle paylaştığı yeni fotoğrafla dikkat çekti. Fotoğrafta yüzündeki izler açıkça görülen sanatçının bu hali, takipçilerini tedirgin etti.

KİMYASAL YANIK SONRASI İZLER KALDI

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda saçını boyarken kimyasal yanık yaşadığını açıklamıştı. Tilbe, o dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum.” demişti. Yaşadığı bu talihsiz olayın ardından tedavi gören sanatçının yüzündeki izlerin hala tam olarak geçmediği görüldü.

Yıldız Tilbe’nin son paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, yorumlarda “Geçmiş olsun” ve “Kendine dikkat et” mesajları öne çıktı.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ilk kez tansiyon hastası olduğunu duyurmuştu. Doktorunun kendisine pilates ve yoga tavsiye ettiğini belirten sanatçı, “59 yaşına girdim. Yaşımdan dolayı kaslarımın kısaldığını söyledi.” ifadelerini kullanmıştı. Sanatçının hem sağlık durumu hem de son paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi