Yıldız Tilbe’nin Son Hali Sevenlerini Üzdü! Yüzündeki İzler Korkuttu
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla hayranlarını endişelendirdi. Yüzündeki yara izleri dikkat çekerken, sanatçının geçmişte yaşadığı kimyasal yanık olayı yeniden gündeme geldi.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Tilbe, bu kez Twitter hesabından örümcek ağı emojisiyle paylaştığı yeni fotoğrafla dikkat çekti. Fotoğrafta yüzündeki izler açıkça görülen sanatçının bu hali, takipçilerini tedirgin etti.
KİMYASAL YANIK SONRASI İZLER KALDI
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda saçını boyarken kimyasal yanık yaşadığını açıklamıştı. Tilbe, o dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum.” demişti. Yaşadığı bu talihsiz olayın ardından tedavi gören sanatçının yüzündeki izlerin hala tam olarak geçmediği görüldü.
Yıldız Tilbe’nin son paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, yorumlarda “Geçmiş olsun” ve “Kendine dikkat et” mesajları öne çıktı.
SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ilk kez tansiyon hastası olduğunu duyurmuştu. Doktorunun kendisine pilates ve yoga tavsiye ettiğini belirten sanatçı, “59 yaşına girdim. Yaşımdan dolayı kaslarımın kısaldığını söyledi.” ifadelerini kullanmıştı. Sanatçının hem sağlık durumu hem de son paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
