Kobra Murat, Gençliğini Paylaştı: 'Kızlar Bana Bakarken Yere Düşüyordu'

Kobra Murat, Instagram'da gençlik fotoğrafını paylaşarak esprili bir yorum yaptı: "Hey gidi yıllar hey gidi günler. Gençlik su gibi geçiyor hocam. Kızlar bana bakarken yere düşüyordu hocam."

Kobra Murat, yani Murat Divandiler, sosyal medya hesabından nostalji dolu bir paylaşım yaparak hayranlarını güldürdü. 32 yıl önceki gençlik fotoğrafını yayınlayan sanatçı, o döneme ilişkin esprili bir paylaşım yaptı.

Kobra Murat paylaşımında, "32 sene evvelki Kobra Murat. Hey gidi yıllar hey gidi günler. Gençlik su gibi geçiyor hocam. Kızlar bana bakarken yere düşüyordu hocam. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler saygılar, selamlar olsun" diye yazdı.

