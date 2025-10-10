'Kıskanmak' Dizisine Bomba Transfer! Ünlü Oyuncu Geliyor: Tüm Dengeleri Değiştirecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni sezonun iddialı projelerinden "Kıskanmak" dizisi, her salı izleyiciyi NOW ekranları başına oturtmaya devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve heyecan verici hikayesiyle sezonun en çok konuşulan işlerinden olan Kıskanmak, 14 Ekim Salı günü yayınlanacak yeni bölümünde, kadrosuna usta bir ismi daha dahil edecek.

Nadim Güç'ün yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı diziye usta oyuncu Mahir Günşiray da katılıyor. Günşiray, konuk olarak yer alacağı hikayede "Selim Hoca" rolüne hayat verecek.

Selim Hoca, Özgü Namal’ın hayat verdiği Seniha'nın, yıllar önce iftira atılan hocası olarak seyirci karşısına çıkacak.

KISKANMAK DİZİSİ KONUSU

Toplumdan dışlanmış, yıllarca gölgede kalmış Seniha, ağabeyi Halit'in genç ve güzel eşi Mükerrem'e duyduğu kıskançlıkla geçmişin hesaplarını açar. Ancak bu sırada Nüzhet'le kurduğu karmaşık ilişki, hem kendisini hem çevresindekileri sürükleyecek bir entrika zincirini başlatır.

Kaynak: birsenaltuntas.com