İrem Derici, Ünlüleri Hedef Alan Ahmet Hakan'a Ateş Püskürdü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' soruşturması kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alınmış, ardından bazıları serbest bırakılmıştı. Bu isimlerden biri de pop müziğin sevilen ismi İrem Derici’ydi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, operasyon sonrasında köşesinde kaleme aldığı "O kafaya başka türlü ulaşılamazdı" başlıklı yazısında, isim vermeden ünlüleri hedef alan ifadeler kullandı. Hakan, yazısında şunları söyledi: “O haller, o tavırlar, o atraksiyonlar, o çılgınlıklar, o konuşmalar, o pervasızlıklar, o küstahlıklar, o tuhaflıklar… Mutlaka bir madde kullanımı gerektiriyor gibiydi. Kullanmasalar bile böyle düşünmek mümkündü. Çünkü normal şartlar altında o kafaya ulaşmaları neredeyse imkânsızdı”

İREM DERİCİ’DEN TEPKİ GELDİ

Ahmet Hakan’ın bu sözlerine İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla çok sert tepki gösterdi. Derici, hem imalara karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi hem de hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Derici paylaşımında, “Midemi bulandırıyorsun Ahmet. Şu sonuçlar gelsin de sana da bir dava açayım. Bu ne pervasızlık ya? Ulan nerden buluyorsunuz bu hakkı kendinizde? Gazetecilik bu mu? Çocuklar, bunlara prim vermeyin, yazık ya” ifadelerine yer verdi.

