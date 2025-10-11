Alaşehir’de Uyuşturucu Operasyonu! 2 Kişi Tutuklandı
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Alaşehir JASAT ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda Sobran Mahallesi’nde operasyon düzenledi. Elde edilen istihbarat doğrultusunda harekete geçen ekipler, M.Ç. (21), G.S. (24) ve T.A. (27) isimli 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 13,7 gram metamfetamin, 4,2 gram kubar esrar, 28 adet sentetik ecza hapı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve şarjörü ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.A. serbest bırakıldı, M.Ç. ve G.S. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alaşehir M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Ekiplerin, bölgede uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.
