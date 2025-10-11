Fatih'te Şüpheli Ölüm: 5. Kattan Düşen Kadının Ev Arkadaşı Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 31 yaşındaki yabancı uyruklu Gulzhamal Taalaibek Kyzy, 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairesinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar süsü verilmiş bir cinayet olabileceği şüphesi üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Korkunç olay, sabah saat 05.00 sıralarında yaşandı. Henüz aydınlatılamayan bir nedenle genç kadının pencereden düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kyzy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EV ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ölümü şüpheli bularak soruşturmayı derinleştirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı çalışmalarda, kırık alkol şişeleri ve bardaklar bulundu. Olay sırasında evde bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen Z.B. isimli yabancı uyruklu kadın ev arkadaşı, çelişkili ifadeler vermesi üzerine şüpheli olarak gözaltına alındı. Türkçe bilmediği belirtilen şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Öte yandan, genç kadının düşmesinin ardından çevrede toplanan kalabalık bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'ÇOK İYİ BİR İNSANDI'

Mahalle esnafından kasap Feyzullah Akarcık, hayatını kaybeden kadını tanıdığını belirterek, "Benim müşterimdi, çok iyi bir insandı. Alışverişe gelip giderdi. Ama gece kendini aşağı atmış. Sorunlarının olup olmadığını bilmiyorum. Sabah geldiğimde polislerin olduğunu gördüm. Olay yeri inceleme ekipleri binaya girip çıkıyordu" diye konuştu.

Polis, olayın kaza, intihar ya da cinayet olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA