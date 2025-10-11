Fatih'te Şüpheli Ölüm: 5. Kattan Düşen Kadının Ev Arkadaşı Gözaltında

Fatih'te 31 yaşındaki Gulzhamal Taalaibek Kyzy'nin 5. kattaki evinin penceresinden düşerek ölmesi, polisi harekete geçirdi. Evde kırık içki şişeleri bulunurken, olay sırasında dairede olan ve alkollü olduğu belirlenen kadın ev arkadaşı şüpheli olarak gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Fatih'te Şüpheli Ölüm: 5. Kattan Düşen Kadının Ev Arkadaşı Gözaltında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 31 yaşındaki yabancı uyruklu Gulzhamal Taalaibek Kyzy, 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairesinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar süsü verilmiş bir cinayet olabileceği şüphesi üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Korkunç olay, sabah saat 05.00 sıralarında yaşandı. Henüz aydınlatılamayan bir nedenle genç kadının pencereden düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kyzy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatih'te Şüpheli Ölüm: 5. Kattan Düşen Kadının Ev Arkadaşı Gözaltında - Resim : 1

EV ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ölümü şüpheli bularak soruşturmayı derinleştirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı çalışmalarda, kırık alkol şişeleri ve bardaklar bulundu. Olay sırasında evde bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen Z.B. isimli yabancı uyruklu kadın ev arkadaşı, çelişkili ifadeler vermesi üzerine şüpheli olarak gözaltına alındı. Türkçe bilmediği belirtilen şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Öte yandan, genç kadının düşmesinin ardından çevrede toplanan kalabalık bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'ÇOK İYİ BİR İNSANDI'

Mahalle esnafından kasap Feyzullah Akarcık, hayatını kaybeden kadını tanıdığını belirterek, "Benim müşterimdi, çok iyi bir insandı. Alışverişe gelip giderdi. Ama gece kendini aşağı atmış. Sorunlarının olup olmadığını bilmiyorum. Sabah geldiğimde polislerin olduğunu gördüm. Olay yeri inceleme ekipleri binaya girip çıkıyordu" diye konuştu.

Polis, olayın kaza, intihar ya da cinayet olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

İTÜ Kampüsünde Şüpheli Ölüm! 23 Yaşındaki Sıla Ahsen Tuluk 4. Kattan 'Düşerek' Hayatını KaybettiİTÜ Kampüsünde Şüpheli Ölüm! 23 Yaşındaki Sıla Ahsen Tuluk 4. Kattan 'Düşerek' Hayatını KaybettiGüncel

Tekirdağ Çorlu’da Konaklama Evinde Şüpheli Ölüm: Kanlar İçinde BulunduTekirdağ Çorlu’da Konaklama Evinde Şüpheli Ölüm: Kanlar İçinde BulunduGüncel

'Bakım Evi' Adlı İşkence Merkezi! Dışkı Yedirme, Darp ve Sonunda Şüpheli Ölüm...'Bakım Evi' Adlı İşkence Merkezi! Dışkı Yedirme, Darp ve Sonunda Şüpheli Ölüm...Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
fatih şüpheli ölüm
Son Güncelleme:
Alaşehir’de Uyuşturucu Operasyonu! 2 Kişi Tutuklandı Alaşehir’de Uyuşturucu Operasyonu! 2 Kişi Tutuklandı
Kapaklı’da Uyuşturucu Operasyonu! 17 Kişi Yakalandı Kapaklı’da Uyuşturucu Operasyonu! 17 Kişi Yakalandı
Çeyiz Takımlarının Vazgeçilmeziydi: Türkiye'nin Dev Mobilya Markası Konkordato İlan Etti Türkiye'nin Dev Mobilya Markası Konkordato İlan Etti
Altında Frene Basıldı Mı? İslam Memiş Altın Yatırımcısını Üstüne Basa Basa Uyardı: Asıl Kırılmayı Görmedik İslam Memiş Altın Yatırımcısını Üstüne Basa Basa Uyardı
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik' 'Tek Kelime Etmedik'
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?
Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek
ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var: En Az 19 Kişi Kayıp ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var... 19 Kişi Kayıp