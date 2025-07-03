Mizah Haritası Çizildi: İşte Dünyanın En Komik Ülkesi

Dünya genelinde 30 ülkede yapılan araştırma, en komik ulusları belirledi. Çek Cumhuriyeti ilk sıraya yerleşti. Onu Portekiz ve İrlanda takip etti.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Son Güncelleme:
Mizah Haritası Çizildi: İşte Dünyanın En Komik Ülkesi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni yayımlanan uluslararası bir araştırma, dünyanın en komik ülkelerini mizah anlayışlarına göre sıraladı. 30 ülkede 6 bin kişiyle yapılan ankete göre, zirvede Çek Cumhuriyeti yer aldı. Portekiz ve İrlanda, mizah yetenekleriyle onu takip etti. İngiltere ise Avustralya, Fransa ve Kanada ile aynı sırayı paylaşarak 18. oldu.

'MİZAH EVRENSEL BİR DİL'

Araştırmayı yürüten Remitly’den Ryan Riley, “Veriler özellikle Çek Cumhuriyeti'nin kuru mizahını, Portekiz'in sıcak, sosyal zekaya sahip mizahını ve İrlanda'nın hikaye anlatma cazibesini ortaya koydu” dedi. Ayrıca mizahın, “her kültürde insanları birbirine bağlayan evrensel bir dil” olduğunu belirtti.

Araştırmada katılımcılardan, mizah tarzlarını ölçen ve gerçek dünyadaki espri kabiliyetini analiz eden psikolojik bir anket doldurmaları istendi. Sorular arasında “Bazen o kadar komik şeyler düşünüyorum ki, uygun olmasa da kendimi tutamıyorum” ya da “Başkalarını güldürmek için çaba harcamam gerekmiyor” gibi ifadeler yer aldı. Her ülke için ortalama mizah puanı hesaplandı.

ÇEK CUMHURİYETİ ZİRVEDE

Çek Cumhuriyeti, 72.3 ortalama puanla ilk sırada yer aldı. Mizah tarzları kendine zarar veren espriler, keskin ironi ve zamanlaması iyi alaycılık olarak tanımlandı. Portekiz ise sıcak, kıvrak zekalı mizahıyla öne çıktı; İrlanda ise hikâye anlatımı ve duygusal zekayla desteklenen espri anlayışıyla üçüncü oldu.

İşte en komik 30 ülke ve mizah puanları...

1. Çek Cumhuriyeti 72.3
2. Portekiz 71.4
3. İrlanda 71.2
4. Belçika 71.1
5. Şili 71.1
6. Yunanistan 71.1
7. Avustralya 71
8. Polonya 70.8
9. Danimarka 70.6
10. Macaristan 70.5
11. İsviçre 70.3
12. Hollanda 70.1
13. Fransa 70.1
14. Meksika 70
15. Avusturya 69,8
16. Estonya 69.5
17. Kanada 69.5
18. İngiltere 69.5
19. Güney Afrika 69.3
20. Norveç 69.1
21. Finlandiya 69
22. İsveç 68,8
23. İspanya 68.6
24. Brezilya 68.6
25. Yeni Zelanda 68.4
26. Japonya 68.2
27. Almanya 68.2
28. İtalya 67.9
29. Amerika 67,8
30. Filipinler 67

Etiketler
araştırma Mizah
Son Güncelleme:
Sıcaklarla Savaşta Tehlikeli Yöntem: Uzmanlar 'Aman Uzak Durun' Diyerek Uyardı Sıcaklarla Savaşta Tehlikeli Yöntem: Uzmanlar 'Aman Uzak Durun' Diyerek Uyardı
Yatak Odasında Temiz Hava ve Kaliteli Uyku İçin 6 Doğal Bitki Önerisi Yatak Odasında Temiz Hava ve Kaliteli Uyku İçin 6 Doğal Bitki Önerisi
Sıcaktan Uyuyamayanları 1 Dakikada Serinletecek Yöntem: Bunu Yapınca Mışıl Mışıl Uyuyacaksınız Sıcaktan Uyuyamayanları 1 Dakikada Serinletecek Yöntem: Bunu Yapınca Mışıl Mışıl Uyuyacaksınız
Soğanları Sakın Bu Sebzeyle Birlikte Saklamayın! İkisi Birbirini Çok Hızlı Çürütüyor Soğanları Sakın Bu Sebzeyle Birlikte Saklamayın! İkisi Birbirini Çok Hızlı Çürütüyor
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! Polis, Öğretmen, Doktor… İşte Yeni Oranlar Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
Milyonların Gözü Kritik Veride: Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak! Zamlı Maaş Ne Zaman Yatacak? Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak
Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası
Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı
Rize'ye Giderken Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı Rize'ye Giderken Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı