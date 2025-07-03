Mizah Haritası Çizildi: İşte Dünyanın En Komik Ülkesi

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Yeni yayımlanan uluslararası bir araştırma, dünyanın en komik ülkelerini mizah anlayışlarına göre sıraladı. 30 ülkede 6 bin kişiyle yapılan ankete göre, zirvede Çek Cumhuriyeti yer aldı. Portekiz ve İrlanda, mizah yetenekleriyle onu takip etti. İngiltere ise Avustralya, Fransa ve Kanada ile aynı sırayı paylaşarak 18. oldu.

'MİZAH EVRENSEL BİR DİL'

Araştırmayı yürüten Remitly’den Ryan Riley, “Veriler özellikle Çek Cumhuriyeti'nin kuru mizahını, Portekiz'in sıcak, sosyal zekaya sahip mizahını ve İrlanda'nın hikaye anlatma cazibesini ortaya koydu” dedi. Ayrıca mizahın, “her kültürde insanları birbirine bağlayan evrensel bir dil” olduğunu belirtti.

Araştırmada katılımcılardan, mizah tarzlarını ölçen ve gerçek dünyadaki espri kabiliyetini analiz eden psikolojik bir anket doldurmaları istendi. Sorular arasında “Bazen o kadar komik şeyler düşünüyorum ki, uygun olmasa da kendimi tutamıyorum” ya da “Başkalarını güldürmek için çaba harcamam gerekmiyor” gibi ifadeler yer aldı. Her ülke için ortalama mizah puanı hesaplandı.

ÇEK CUMHURİYETİ ZİRVEDE

Çek Cumhuriyeti, 72.3 ortalama puanla ilk sırada yer aldı. Mizah tarzları kendine zarar veren espriler, keskin ironi ve zamanlaması iyi alaycılık olarak tanımlandı. Portekiz ise sıcak, kıvrak zekalı mizahıyla öne çıktı; İrlanda ise hikâye anlatımı ve duygusal zekayla desteklenen espri anlayışıyla üçüncü oldu.

İşte en komik 30 ülke ve mizah puanları...

1. Çek Cumhuriyeti 72.3

2. Portekiz 71.4

3. İrlanda 71.2

4. Belçika 71.1

5. Şili 71.1

6. Yunanistan 71.1

7. Avustralya 71

8. Polonya 70.8

9. Danimarka 70.6

10. Macaristan 70.5

11. İsviçre 70.3

12. Hollanda 70.1

13. Fransa 70.1

14. Meksika 70

15. Avusturya 69,8

16. Estonya 69.5

17. Kanada 69.5

18. İngiltere 69.5

19. Güney Afrika 69.3

20. Norveç 69.1

21. Finlandiya 69

22. İsveç 68,8

23. İspanya 68.6

24. Brezilya 68.6

25. Yeni Zelanda 68.4

26. Japonya 68.2

27. Almanya 68.2

28. İtalya 67.9

29. Amerika 67,8

30. Filipinler 67