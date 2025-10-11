Skandal Karar: Eşini Boğazını Keserek Öldüren Erkek, Akıl Sağlığı Raporuyla Serbest Bırakıldı

Aydın'da 3 yıl önce işlenen cinayette skandal bir karar çıktı. 2 ay önce evlendiği eşini boğazını keserek öldüren Mustafa A., akıl sağlığı raporuyla tahliye edildi. Karar tepkiye yol açarken, Mustafa A.'nın babası Aziz A.'nın “Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür” paylaşımı 'pes' dedirtti.

Son Güncelleme:
Skandal Karar: Eşini Boğazını Keserek Öldüren Erkek, Akıl Sağlığı Raporuyla Serbest Bırakıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, 3 yıl önce 2 aylık eşini boğazını keserek öldüren Mustafa A., mahkemenin “akli dengesinin yerinde olmadığı” yönündeki raporu dikkate alarak verdiği kararla tahliye edildi.

Olay, 31 Ağustos 2022 tarihinde Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana geldi. Necla Alp (32), 26 Haziran 2022’de Mustafa A. (33) ile evlenmişti. Ancak evliliğinin üzerinden henüz iki ay geçmişken, Mustafa A. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Skandal Karar: Eşini Boğazını Keserek Öldüren Erkek, Akıl Sağlığı Raporuyla Serbest Bırakıldı - Resim : 1
Aydın'da 2 ay önce evlendiği eşini boğazını keserek öldüren Mustafa A., akıl sağlığı raporuyla tahliye edildi

TAHLİYE EDİLDİ

İddiaya göre, Mustafa A.’nın psikolojik rahatsızlığı nişanlılık ve düğün sürecinde gizlenmişti. Cinayetin ardından gözaltına alınan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunan Mustafa A. hakkında hazırlanan raporda “cezai ehliyeti bulunmadığı” tespit edildi. Mahkeme, raporu dikkate alarak sanığın cezaevinden tahliyesine karar verdi.

Skandal Karar: Eşini Boğazını Keserek Öldüren Erkek, Akıl Sağlığı Raporuyla Serbest Bırakıldı - Resim : 2
Mustafa A.'nın babası Aziz A.'nın “Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür” paylaşımı 'pes' dedirtti.

'PES' DEDİRTEN PAYLAŞIM

Tahliye kararının ardından Mustafa A.’nın babası Aziz A., sosyal medya hesabından “Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür” paylaşımında bulundu. Paylaşım, kısa sürede tepki topladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, “Bir kadın öldürüldü, siz hangi özgürlükten bahsediyorsunuz?” yorumlarıyla karara ve paylaşıma tepki gösterdi.

Çanakkale’de Kadın Cinayeti: Eşini Av Tüfeğiyle Vurarak ÖldürdüÇanakkale’de Kadın Cinayeti: Eşini Av Tüfeğiyle Vurarak ÖldürdüGüncel

Yalova'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Erkek Tarafından ÖldürüldüYalova'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Erkek Tarafından ÖldürüldüGüncel

Gaziantep’te Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar EttiGaziantep’te Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar EttiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kadın cinayetleri Aydın
Son Güncelleme:
Sakatlığıyla Yürekleri Ağızlara Getirmişti! Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü: Montella Bayram Edecek Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü
Özgür Özel’den Kız Çocuklarına Büyük Söz: 'Borcumuzu Ödeyeceğiz' Özgür Özel’den Kız Çocuklarına Özel Söz
Ve Süper Lig Devinin Yeni Teknik Direktörü Erol Bulut! 2 Yıllık Anlaştı: Hayırlı Uğurlu Olsun Süper Lig Devine 2 Yıllık İmzayı Attı
Şam’a Kritik Ziyaret! Terör Örgütü SDG Suriye Ordusuna mı Katılıyor? Şam’a Kritik Ziyaret! SDG Suriye Ordusuna mı Katılıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak
Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik' 'Tek Kelime Etmedik'
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?
Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek