Skandal Karar: Eşini Boğazını Keserek Öldüren Erkek, Akıl Sağlığı Raporuyla Serbest Bırakıldı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, 3 yıl önce 2 aylık eşini boğazını keserek öldüren Mustafa A., mahkemenin “akli dengesinin yerinde olmadığı” yönündeki raporu dikkate alarak verdiği kararla tahliye edildi.

Olay, 31 Ağustos 2022 tarihinde Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana geldi. Necla Alp (32), 26 Haziran 2022’de Mustafa A. (33) ile evlenmişti. Ancak evliliğinin üzerinden henüz iki ay geçmişken, Mustafa A. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

TAHLİYE EDİLDİ

İddiaya göre, Mustafa A.’nın psikolojik rahatsızlığı nişanlılık ve düğün sürecinde gizlenmişti. Cinayetin ardından gözaltına alınan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunan Mustafa A. hakkında hazırlanan raporda “cezai ehliyeti bulunmadığı” tespit edildi. Mahkeme, raporu dikkate alarak sanığın cezaevinden tahliyesine karar verdi.

Mustafa A.'nın babası Aziz A.'nın “Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür” paylaşımı 'pes' dedirtti.

'PES' DEDİRTEN PAYLAŞIM

Tahliye kararının ardından Mustafa A.’nın babası Aziz A., sosyal medya hesabından “Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür” paylaşımında bulundu. Paylaşım, kısa sürede tepki topladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, “Bir kadın öldürüldü, siz hangi özgürlükten bahsediyorsunuz?” yorumlarıyla karara ve paylaşıma tepki gösterdi.

Kaynak: İHA