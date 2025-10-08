Dışişleri Bakanı Fidan ve Şeybani’den Kritik SDG Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SDG’nin Suriye denkleminin dışında kalması gerektiğini belirterek uluslararası topluma “Yaptırımları kaldırın” çağrısı yaptı. SDG ile diyaloglarının sürdüğünü belirten Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ise "Bütün bir Suriye görmek istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan ve Şeybani’den Kritik SDG Mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara’da bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından kameraların karşısına çıktı. Bakan Fidan, Suriye’nin güvenliğinin Türkiye’nin güvenliği açısından hayati önem taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Her defasında altını çizdiğimiz üzere 911 kilometre kara sınırını paylaştığımız Suriye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliği bakımından kilit önem taşımaktadır. Suriye'nin güvenliğine kasteden unsurlar, ülkemiz için de bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. SDG denklem dışına çıkmalı. Nasıl ki Suriye uluslararası toplumun kendisinden talep ettiği ödevleri yerine getiriyor, uluslararası toplumlar da Suriye’ye karşı ödevlerini yerine getirmeli, tüm yaptırımlar kaldırılmalıdır."

ŞEYBANİ'DEN DE SDG MESAJI

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise Türkiye’ye teşekkür ederek, iki ülkenin ortak çıkarlar temelinde yeniden yakınlaştığını söyledi. "Suriye halkı, Türkiye’nin verdiği desteği asla unutmayacaktır” diyen Şeybani, SDG ile görüşmelerine ilişkin de açıklamalarda bulundu: "SDG ile görüşmemizin sebebi, 10 Mart anlaşmalarının vurgulanmasıydı. Bu anlaşmalar, diyalog ve diplomasinin önemini öne çıkaran bir Suriye girişimidir."

Şeybani ayrıca, ülkesinin bütünlüğüne vurgu yaparak, “Bütün bir Suriye görmek istiyoruz. Kürt haklarını en çok biz savunuruz. Suriye devleti tüm vatandaşlarına eşit şekilde sahip çıkar. Bugün bölünmeye gerekçe kalmamıştır; tek halk olarak, tek devletin kurumlarıyla yolumuza devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Suriye Hakan Fidan
