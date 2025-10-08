İspanya’nın Kalbinde Facia: Otel İnşaatında Bina Çöktü, 4 Ölü, 3 Yaralı

Madrid şehir merkezinde, otele dönüştürülmek üzere yenilenen 6 katlı bina çöktü; 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında bir mimar ile Ekvador, Mali ve Gine uyruklu işçiler bulunuyor.

İspanya’nın başkenti Madrid’de otele dönüştürülmek üzere tadilatı süren 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Madrid şehir merkezinde, opera binası ve kraliyet sarayı yakınlarında yer alan ve turistik bir bölgede bulunan eski ofis binasında dün öğle saatlerinde meydana gelen çökme, bölgede büyük paniğe neden oldu. Yerel saatle 13.00 civarında binanın en üst katında başlayan çökme, kısa sürede alt katlara da yayıldı.

İspanya’nın Kalbinde Facia: Otel İnşaatında Bina Çöktü, 4 Ölü, 3 Yaralı - Resim : 1
4 KİŞİ ÖLDÜ

Ekipler tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 işçi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenler arasında bir mimar ile Ekvador, Mali ve Gine uyruklu üç yabancı işçinin bulunduğu açıklandı.

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida, olay yerinde yaptığı açıklamada, çökme sırasında içeride tadilat ekibinin bulunduğunu belirterek, “Binanın üst katı çöktü ve bu çökme domino etkisi yaratarak alt katlara kadar ilerledi. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı." dedi.

Kazanın meydana geldiği binanın, 4 yıldızlı bir otele dönüştürülmek üzere yenileme sürecinde olduğu bildirildi. Olay sonrası çevredeki yapılar tedbir amaçlı boşaltılırken, inşaat faaliyetleri durduruldu. Yetkililer, yapının çökme nedenini belirlemek üzere teknik inceleme başlattı.

