ABD'den Suriye'de El Kaide'ye Operasyon: Üst Düzey İsim Öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de gerçekleştirdiği bir operasyonda El Kaide’nin üst düzey bir mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

CENTCOM’un internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, 2 Ekim 2025’te düzenlenen saldırıda, terör örgütü El Kaide bağlantılı Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, ABD güçlerinin Orta Doğu’da teröristlerin saldırı planlama çabalarını bozmak ve engellemek amacıyla bölgede konuşlanmaya devam ettiği vurgulandı. Saldırının yeri hakkında bilgi paylaşılmadı ancak öldürülen teröristin, El Kaide adına saldırı planlamaktan sorumlu üst düzey bir isim olduğu ifade edildi.

KOMUTANDAN AÇIKLAMA

CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'daki ABD güçleri, teröristlerin saldırı planlama ve gerçekleştirme kabiliyetlerini engellemek için hazırlıklı olmaya devam ediyor. Savaşçılarımızı, müttefiklerimizi ve ortaklarımızı bölge ve ötesinde savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA