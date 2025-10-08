Madrid’de Facia! Çöken Binada Can Pazarı

İspanya’nın başkenti Madrid’de restorasyon halindeki binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Enkaz altında olduğu düşünülen 2 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Madrid kent merkezinde bulunan bir bina öğle saatlerinde çöktü. Olaydan sonra kendilerinden haber alınamayan ve binada olduğu düşünülen 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşılırken, diğer 2 kişinin aranmasına devam ediliyor. Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, yaptığı açıklamada, çöken binadaki 3 erkek işçi ve 1 kadın yöneticiden 2'sinin cesedine ulaşıldığını duyurdu. Almeida, itfaiye mensuplarının köpeklerin yardımlarıyla devam ettirdiği arama çalışmalarının, yeni bir çöküntüye sebep olmamak için büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

İLK TESPİT

Madrid yerel yönetim yetkilileri ise olayda biri ağır olmak üzere 10 işçinin de yaralandığını açıkladı. İspanyol basınında yer alan haberlerde, binanın otele dönüştürülmesi için bir restorasyondan geçtiği ve uzmanların ilk belirlemesine göre çökmenin, 'işçilerin ihmalinden kaynaklandığı' iddia edildi.

Kaynak: AA

