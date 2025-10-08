Hamas Gazze Ateşkesi İçin Şartlarını Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze'de iki yıldan fazla süredir yaşanan çatışmaların gölgesinde, barış umutları yeniden yeşerirken Hamas, İsrail ile olası ateşkes anlaşması için katı taleplerini dile getirdi. Örgüt, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen ayrılmasına dair somut ve güvenilir taahhütler arıyor.

KATAR, ABD VE TÜRKİYE...

Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 20 maddelik teklif doğrultusunda sürdürülen dolaylı müzakereler iki gündür devam ediyor. Trump, Beyaz Saray'daki son açıklamasında, "Gerçek bir anlaşma şansı var" ifadesini kullandı. Bugün itibarıyla Katar, ABD ve Türkiye'nin üst düzey yetkililerinin de masaya oturması öngörülüyor. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Majed el-Ensari ise, tarafların uzlaşmacı yaklaşımlar sergilediğini ve görüşmelerde yenilikçi yaklaşımlar geliştirildiğini aktardı.

SON ESİR NE ZAMAN BIRAKILACAK?

Hamas'ın üst düzey bir sözcüsü, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, esir İsraillilerin kademeli tahliyesini, İsrail güçlerinin Gazze'den ayrılmasına paralel yürütmek istediklerini vurguladı. Bu süreç için belirli bir zaman çizelgesi sunduklarını belirten yetkili, son esirin ancak İsrail'in bölgeden tam anlamıyla çekilmesinin ardından serbest kalacağını ekledi.

'İŞGALCİLERE ASLA GÜVENMİYORUZ'

Örgütün baş müzakerecisi Halil el-Hayye de, "İşgalcilere asla güvenmiyoruz. Daha önce iki kez ateşkesi ihlal ettiler" sözleriyle, kalıcı huzur için "gerçek garantiler" zorunluluğunu dile getirdi. Trump'ın önerdiği planda Hamas'ın silahsızlandırılması maddesi yer alırken, Filistinli gruplar bu maddeyi toptan reddetti.

Bu diplomatik çabalara rağmen sahadaki gerilim dinmedi. İsrail, salı günü Gazze Şehri'ndeki Sabra, Tel el-Hava semtleri ve Şati Mülteci Kampı'na yönelik hava bombardımanlarını sürdürdü. Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş sonrası Gazze yönetiminde Hamas'a yer olmadığını savunuyor. Trump'ın vizyonunda, bölge bir ara dönemde uluslararası denetim altında Filistinli uzmanlarca idare edilecek; "Barış Konseyi" ise Trump ve eski İngiliz Başbakan Tony Blair'in gözetiminde faaliyet gösterecek.

Hamas cephesinden ise Fawzi Barhoum, yeniden yapılanma sürecinin "Filistinli ulusal bir çerçeve" altında yürütülmesini talep etti ve örgütünin doğrudan yönetimde rol almayacağını belirtti. Bu talepler, müzakerelerin seyrini belirleyecek kritik unsurlar olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi