Gazze Müzakerelerinde Kritik Tur! MİT Başkanı İbrahim Kalın da Masada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen diplomatik temaslar, Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde üçüncü turuna girdi. ABD’nin sunduğu barış planı çerçevesinde yapılan görüşmelere Türkiye’yi temsilen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılıyor. Mısır devlet televizyonu Al-Qahera News’in aktardığına göre, müzakerelere Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, İsrail heyeti, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Jared Kushner de dahil oldu.

EN SOMUT İLERLEME BEKLENİYOR

Toplantılarda, İsrail’in Gazze’den kademeli çekilme planı, esir takası, insani yardımların bölgeye güvenli geçişi ve saldırıların yeniden başlamaması için uygulanacak denetim mekanizmaları ele alınıyor. Diplomatik kaynaklara göre, bu tur görüşmelerin en somut ilerlemenin beklendiği aşama olması bekleniyor. Mısır, Katar ve Türkiye’nin yürüttüğü ortak arabuluculuk çabaları, hem insani yardım akışının kalıcı hale getirilmesi hem de uzun vadeli ateşkes için yol haritası oluşturulması hedefiyle sürüyor. ABD’nin 'Gazze Planı' olarak bilinen önerisinin temelinde ise bölgenin yeniden inşası ve Filistin yönetimiyle koordineli bir sivil idarenin kurulması yer alıyor. Yetkililer, görüşmelerin olumlu seyretmesi durumunda önümüzdeki günlerde tarafların mutabakat metninin taslak versiyonunu paylaşabileceğini belirtiyor.

Kaynak: İHA