Ev İçi Acil Yardım Hattı Korkunç Tabloyu Gösterdi: 1 Ayda 396 Çağrı Geldi, Yüzde 90'ı Kadın

Kadına şiddet ve kadın cinayetlerinde yaşanan artış toplumu endişe yaratırken, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), “Ev İçi Acil Yardım Hattı Eylül 2025 Veri ve Analiz Raporu”nu yayımladı. Raporda, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Ev İçi Acil Yardım Hattı’nın 396 çağrı aldığı ifade edildi. Bu çağrıların da 41’nin İstanbul’dan, 19’u Ankara, 6’sının da Kocaeli ve İzmir'den geldiği belirtildi.

23 SIĞINMA TALEBİ

Raporda, 2025 Eylül ayı içerisinde Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na ihbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 76 şiddet vakasının 53'ü ev içi şiddet, 27'sinin kadınların evli oldukları erkekler tarafından maruz bırakıldıkları şiddetin ihbarı olduğu bilgisine yer verildi. 23 çağrıda kadınların sığınma evi talebinde bulundukları ve acil müdahale gerektiren 1 vaka ihbarı olduğuna dikkatin çekildiği raporda; 58 çağrıya hukuki bilgilendirme yapıldığı, 29 çağrının karakola, 5 çağrının ise barolara yönlendirildiği aktarıldı.

ŞİDDET GENELLİKLE EŞTEN GELİYOR

Saldırgan dağılımlarının da en yüksek yüzde 37.3 oranıyla eş, yüzde 11.4 erkek arkadaş, yüzde 7.8 aile ve baba tarafından uygulandığı da tespit edildi. Eylülde hatta gelen ihbarlarda yaş aralığının oranlarına bakıldığında 19-30 yaş arasında yüzde 48.4, 31-40 yaş arasında yüzde 19, 41-48 yaş arasında yüzde 19, 16-18 yaş grubundan da yüzde 13.6 çağrı alındığı belirtildi.

Gelen ihbarların yüzde 89.7’si kadınlar tarafından, yüzde 5.3’ünün de erkekler tarafından yapıldığının belirtildiği raporda, ihbarlarda şiddet vakalarının çoğunun fiziksel ve psikolojik şiddet olduğu vurgulandı. Bu kapsamda çağrıların şiddet türlerine göre dağılımının yüzde 40.10'unun psikolojik, yüzde 32.10'unun fiziksel, yüzde 9.88'nin ekonomik, yüzde 9.87'sinin sosyal ve yüzde 7.41'inin cinsel şiddet olduğu bildirildi.

Ayrıca hatta 15 Ekim 2007 itibarıyla toplamda 99 bin 98 çağrı aldığı da raporda yer aldı.

'EN BÜYÜK TEHLİKE EN YAKINDAKİ ERKEK'

Raporda, kadınların en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğradığı vurgulanarak "Gelen çağrılar kadına karşı şiddetin, en güvenli yer olduğu varsayılan ev içerisinde eşler tarafından uygulandığını göstermektedir. 2025 Eylül ayında, kadınların evli oldukları erkekler yüzde 37.3 ile saldırganlar içerisinde en geniş grubu oluşturmaktadır. Aynı zamanda aile fertleri içerisinde genel anlamda anne, baba, ağabey, kardeşler, kız evlat ve erkek evlat şiddet uygulayanlar olarak maruz kalanlar ya da ihbarda bulunanlar tarafından belirtilmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA