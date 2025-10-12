Manisa'da Kadın Cinayeti: Eşini Tüfekle Vurarak Öldürdü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Adıgüzel Aybar isimli erkek, eşi Hasbiye Aybar'ı tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Manisa'da Kadın Cinayeti: Eşini Tüfekle Vurarak Öldürdü
Türkiye'de günden güne artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Yılmazlar Mahallesi Çağla Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde, dün saat 23.30 sıralarında bir kadın cinayeti meydana geldi.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adıgüzel Aybar (55) isimli erkeğin, eşi Hasbiye Aybar'ı (34) elindeki tüfekle vurarak ağır bir şekilde yaraladığı öğrenildi.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti.

KADIN CİNAYETLERİNDEKİ ARTIŞ

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun (TKDF) geçtiğimiz hafta yayımladığı Kadın Cinayetleri Raporu'na göre, sadece 1 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında 27, yılın ilk 9 ayında ise 290 kadın, erkekler tarafından öldürüldü.

Kaynak: İHA

