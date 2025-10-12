Düğün Hazırlığı Sırasında Facia! Tavan Çöktü, 6 Kişi Altında Kaldı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde düğün hazırlığı yapılan bir evin tavanı çöktü. Olayda, çöken tavanın altında kalan 6 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Düğün Hazırlığı Sırasında Facia! Tavan Çöktü, 6 Kişi Altında Kaldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Deprem bölgesi olan Türkiye'de, bina güvenliği ve zemin sağlamlığı gibi konular sık sık tartışma konusu olurken, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, düğün hazırlıklarının yapıldığı bir evde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 272/3 Sokak'ta bulunan H.T'ye ait tek katlı evin tavanı, şimdilik henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Evde, zamanı yaklaşan düğün için hazırlık yapan 6 kişi ise yaralandı.

Düğün Hazırlığı Sırasında Facia! Tavan Çöktü, 6 Kişi Altında Kaldı - Resim : 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Komşuların haber vermesiyle olay yerine AFAD, UMKE, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce çöken tavanın altından çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Düğün Hazırlığı Sırasında Facia! Tavan Çöktü, 6 Kişi Altında Kaldı - Resim : 2

Denizli'de Kardeşlere Silahlı Saldırı! 1 Ölü, 1 YaralıDenizli'de Kardeşlere Silahlı Saldırı! 1 Ölü, 1 YaralıGüncel
Denize Düşen Genç, Balıkçıların Dikkatiyle Kurtuldu!Denize Düşen Genç, Balıkçıların Dikkatiyle Kurtuldu!Güncel
Çanakkale’de Tekne Faciası! 2 Ölü, 1 KayıpÇanakkale’de Tekne Faciası! 2 Ölü, 1 KayıpGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Denizli Düğün
Son Güncelleme:
Denizli'de Kardeşlere Silahlı Saldırı! 1 Ölü, 1 Yaralı Denizli'de Kardeşlere Silahlı Saldırı! 1 Ölü, 1 Yaralı
Fenerbahçe’de Aynısını Yaptı Mı? Yıldız Futbolcu Jose Mourinho’yu İfşaladı! Her Gece… Yıldız Futbolcudan Olay Mourinho İfşası
'Doğal' Diye İçiliyor! Uzmandan Şok Uyarı! Kanser Riski Var 'Doğal' Diye İçiliyor! Uzmandan Şok Uyarı! Kanser Riski Var
AFAD Duyurdu! Muğla'da Deprem AFAD Duyurdu! Muğla'da Deprem
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Ensarioğlu'ndan Çarpıcı Demirtaş Çıkışı! 'Sürece Faydası Olur' AKP'li Ensarioğlu'ndan Çarpıcı Demirtaş Çıkışı! 'Sürece Faydası Olur'
AFAD Duyurdu! Muğla'da Deprem AFAD Duyurdu! Muğla'da Deprem
Meteoroloji'den Tüm Yurda Alarm! Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Oscar Ödüllü Diane Keaton Hayatını Kaybetti Oscar Ödüllü Diane Keaton Hayatını Kaybetti
Yürekler Ağza Geldi! Osimhen ve Ndidi Ölümden Döndü Osimhen ve Ndidi Ölümden Döndü!