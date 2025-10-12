Düğün Hazırlığı Sırasında Facia! Tavan Çöktü, 6 Kişi Altında Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Deprem bölgesi olan Türkiye'de, bina güvenliği ve zemin sağlamlığı gibi konular sık sık tartışma konusu olurken, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, düğün hazırlıklarının yapıldığı bir evde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 272/3 Sokak'ta bulunan H.T'ye ait tek katlı evin tavanı, şimdilik henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Evde, zamanı yaklaşan düğün için hazırlık yapan 6 kişi ise yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Komşuların haber vermesiyle olay yerine AFAD, UMKE, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce çöken tavanın altından çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

