Denizli'de Kardeşlere Silahlı Saldırı! 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'de çıkan tartışmada silahla vurulan Ömer K. hayatını kaybederken, kardeşi Önder K. yaralandı.

Denizli'de Kardeşlere Silahlı Saldırı! 1 Ölü, 1 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan tartışma kanlı bitti. Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Kaynarca Caddesi üzerinde H.B. ile Ömer K. ve kardeşi Önder K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B., silahla iki kardeşe ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer K. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, Önder K.'nin ise tedavisi sürüyor. Polis ekiplerince gözaltına alınan H.B'nin işlemleri devam ediyor.

Antalya’da Kan Donduran Cinayet! Mesai Arkadaşına Dehşeti YaşattıAntalya’da Kan Donduran Cinayet! Mesai Arkadaşına Dehşeti YaşattıGüncel

Serdar Öktem Suikastında Tetikçilerin En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı: Cinayet Sonrası Benzinliğe GirmişlerSerdar Öktem Suikastında Tetikçilerin En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı: Cinayet Sonrası Benzinliğe GirmişlerGüncel

İstanbul'un Göbeği Taksim'de Kan Donduran Cinayet! Para İstedi, Vermeyince Bıçakladıİstanbul'un Göbeği Taksim'de Kan Donduran Cinayet! Para İstedi, Vermeyince BıçakladıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Cinayet Denizli
Sakatlığıyla Yürekleri Ağızlara Getirmişti! Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü: Montella Bayram Edecek Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü
Denize Düşen Genç, Balıkçıların Dikkatiyle Kurtuldu! Denize Düşen Genç, Balıkçıların Dikkatiyle Kurtuldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş 'Sanal Bahis' Çıkışı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş 'Sanal Bahis' Çıkışı!
Acun Meğer Turnayı Gözünden Vurmuş! ‘Bu Oyuncuya Dikkat Edin’ Demişti: Ayın Oyuncusu Seçildi Aylar Öncesinden Uyarmıştı! Haklı Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Oscar Ödüllü Diane Keaton Hayatını Kaybetti Oscar Ödüllü Diane Keaton Hayatını Kaybetti
Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak
Rojin Kabaiş'in Ölümünde Kritik Gelişme: Cinsel Saldırı İhtimali Var! Cinsel Saldırı İhtimali Var!
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
ABD Silahlı Saldırıyla Sarsıldı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı ABD Silahlı Saldırıyla Sarsıldı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı