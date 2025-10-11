Denizli'de Kardeşlere Silahlı Saldırı! 1 Ölü, 1 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan tartışma kanlı bitti. Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Kaynarca Caddesi üzerinde H.B. ile Ömer K. ve kardeşi Önder K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B., silahla iki kardeşe ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer K. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, Önder K.'nin ise tedavisi sürüyor. Polis ekiplerince gözaltına alınan H.B'nin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA