Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş 'Sanal Bahis' Çıkışı!

Sanal bahise ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yuvalar yıkan, yavrularımızı bizden koparan, ocaklara ateş düşüren bu tehlikelerle mücadele yalnızca devletin değil, hepimizin asli görevidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması' programında konuştu. Son yıllarda Türkiye'de hızla yayılan sanal bahis konusuna da değinen Erdoğan, "Yuvalar yıkan, yavrularımızı bizden koparan, ocaklara ateş düşüren bu tehlikelerle mücadele yalnızca devletin değil, hepimizin asli görevidir" ifadelerini kullandı.

Ekonomiye ilişkin de mesaj veren Erdoğan, "Enflasyonun düşüş patikasına girmesini sağladık. Bunu kararlılıkla sürdürerek tek haneli rakamlara indirecek milletimizin rahat nefes almasını sağlayacağız" dedi.

Kaynak: AA

