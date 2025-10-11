Çanakkale’de Tekne Faciası! 2 Ölü, 1 Kayıp

Çanakkale'de Gelibolu açıklarında meydana gelen tekne faciasında 4 kişiden 2’si hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Kazadan sağ kurtulan 1 kişi, yüzerek karaya çıkmayı başardı.

Son Güncelleme:
Çanakkale’de Tekne Faciası! 2 Ölü, 1 Kayıp
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, akşam saatlerinde Gelibolu’nun Güneyli köyü Bakla Burnu açıklarında yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora olan teknedeki 4 kişiden biri, yüzerek karaya ulaşıp durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çanakkale’de Tekne Faciası! 2 Ölü, 1 Kayıp - Resim : 1
Tekne faciasında kayıp olan 1 kişiyi arıyor.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botlar, dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Denizde kaybolan 1 kişiyi bulmak için karadan ve denizden arama-kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdürülecek.

İspanya’nın Kalbinde Facia: Otel İnşaatında Bina Çöktü, 4 Ölü, 3 Yaralıİspanya’nın Kalbinde Facia: Otel İnşaatında Bina Çöktü, 4 Ölü, 3 YaralıDünya

Sultangazi'de Dehşet! Kadın Balkondan 'Düştü', Eşi TutuklandıSultangazi'de Dehşet! Kadın Balkondan 'Düştü', Eşi TutuklandıGüncel

Nijerya’da Tekne Faciası: 20 Ölü, Çok Sayıda KayıpNijerya’da Tekne Faciası: 20 Ölü, Çok Sayıda KayıpDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Tekne Çanakkale
Son Güncelleme:
Acun Meğer Turnayı Gözünden Vurmuş! ‘Bu Oyuncuya Dikkat Edin’ Demişti: Ayın Oyuncusu Seçildi Aylar Öncesinden Uyarmıştı! Haklı Çıktı
İstanbul'da Trafik Yağışın Etkisiyle Felç Oldu! İstanbul'da Trafik Yağışın Etkisiyle Felç Oldu!
Malatya'da Feci Olay! İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düştü Malatya'da Feci Olay! İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düştü
Tarih Verildi! Meteoroloji’den 6 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı: Birden Bastıracak Saatlerce Sürecek Meteoroloji'den 6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak
Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik' 'Tek Kelime Etmedik'
Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?