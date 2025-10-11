Çanakkale’de Tekne Faciası! 2 Ölü, 1 Kayıp
Çanakkale'de Gelibolu açıklarında meydana gelen tekne faciasında 4 kişiden 2’si hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Kazadan sağ kurtulan 1 kişi, yüzerek karaya çıkmayı başardı.
Olay, akşam saatlerinde Gelibolu’nun Güneyli köyü Bakla Burnu açıklarında yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora olan teknedeki 4 kişiden biri, yüzerek karaya ulaşıp durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botlar, dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Denizde kaybolan 1 kişiyi bulmak için karadan ve denizden arama-kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdürülecek.
