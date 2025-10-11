Çanakkale’de Tekne Faciası! 2 Ölü, 1 Kayıp

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, akşam saatlerinde Gelibolu’nun Güneyli köyü Bakla Burnu açıklarında yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora olan teknedeki 4 kişiden biri, yüzerek karaya ulaşıp durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Tekne faciasında kayıp olan 1 kişiyi arıyor.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botlar, dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Denizde kaybolan 1 kişiyi bulmak için karadan ve denizden arama-kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdürülecek.

Kaynak: DHA