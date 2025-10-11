Malatya'da Feci Olay! İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düştü

Malatya'da bir inşaatta çalışan 27 yaşındaki işçi, yaklaşık 15 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da Feci Olay! İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düştü
Malatya'da İnönü Caddesi üzerindeki bir inşaatta saat 16.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan U.Ç. (27), dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

