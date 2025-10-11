Malatya'da Feci Olay! İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya'da İnönü Caddesi üzerindeki bir inşaatta saat 16.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan U.Ç. (27), dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA