Çorum Otobüs Terminali'nde Yolsuzluk İddiası! 1,5 Milyon Lira Nasıl Silindi? Belediye Soruşturma Başlattı
AKP’li Çorum Belediyesi, Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde çalışan bir görevlinin otobüslerin sistemdeki kayıtlarını sildiği ve bu şekilde toplanan giriş ücretlerini şahsi hesabına aktardığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Son bir yıl içinde sistemden silinen giriş kayıtlarının maddi karşılığının yaklaşık 1,5 milyon TL olduğu hesaplandı.
Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde görevli bir tahsildarın, otobüs giriş ücretlerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla Çorum Belediyesi tarafından idari soruşturma başlatıldı.
RESMİ KAYITLARDA TUTARSIZLIK TESPİTİ
Edinilen bilgilere göre, terminale giriş yapan otobüs sayısı ile resmi kayıtlarda yer alan sayı arasında tutarsızlık fark eden görevliler, durumu belediye yetkililerine bildirdi.
"KAYITLARI SİLMİŞ"
Bunun üzerine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla Teftiş Kurulu harekete geçti. Yapılan ön incelemelerde, tahsildar A.E.’nin, bazı otobüslerin sistemdeki kayıtlarını sildiği ve bu şekilde toplanan giriş ücretlerini şahsi hesabına aktardığı belirlendi.
1,5 MİLYON TL
Kayıtların tutulduğu yazılım firması tarafından hazırlanan rapora göre, son bir yıl içinde sistemden silinen giriş kayıtlarının maddi karşılığı yaklaşık 1,5 milyon TL olarak hesaplandı.
BELEDİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
Belediye, soruşturmanın tamamlanmasının ardından elde edilen bulgularla birlikte dosyayı Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na ileterek suç duyurusunda bulunacak. Olayla ilgili sürecin hem idari hem de adli yönden takip edileceği bildirildi.
Kaynak: AA