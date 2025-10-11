Çorum Otobüs Terminali'nde Yolsuzluk İddiası! 1,5 Milyon Lira Nasıl Silindi? Belediye Soruşturma Başlattı

AKP’li Çorum Belediyesi, Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde çalışan bir görevlinin otobüslerin sistemdeki kayıtlarını sildiği ve bu şekilde toplanan giriş ücretlerini şahsi hesabına aktardığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Son bir yıl içinde sistemden silinen giriş kayıtlarının maddi karşılığının yaklaşık 1,5 milyon TL olduğu hesaplandı.

Son Güncelleme:
Çorum Otobüs Terminali'nde Yolsuzluk İddiası! 1,5 Milyon Lira Nasıl Silindi? Belediye Soruşturma Başlattı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde görevli bir tahsildarın, otobüs giriş ücretlerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla Çorum Belediyesi tarafından idari soruşturma başlatıldı.

RESMİ KAYITLARDA TUTARSIZLIK TESPİTİ

Edinilen bilgilere göre, terminale giriş yapan otobüs sayısı ile resmi kayıtlarda yer alan sayı arasında tutarsızlık fark eden görevliler, durumu belediye yetkililerine bildirdi.

Çorum Otobüs Terminali'nde Yolsuzluk İddiası! 1,5 Milyon Lira Nasıl Silindi? Belediye Soruşturma Başlattı - Resim : 1
Tahsildarın otobüs giriş ücretlerini zimmetine geçirdiği iddiası

"KAYITLARI SİLMİŞ"

Bunun üzerine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla Teftiş Kurulu harekete geçti. Yapılan ön incelemelerde, tahsildar A.E.’nin, bazı otobüslerin sistemdeki kayıtlarını sildiği ve bu şekilde toplanan giriş ücretlerini şahsi hesabına aktardığı belirlendi.

Çorum Otobüs Terminali'nde Yolsuzluk İddiası! 1,5 Milyon Lira Nasıl Silindi? Belediye Soruşturma Başlattı - Resim : 2
Silinen giriş kayıtlarının maddi karşılığı yaklaşık 1,5 milyon TL

1,5 MİLYON TL

Kayıtların tutulduğu yazılım firması tarafından hazırlanan rapora göre, son bir yıl içinde sistemden silinen giriş kayıtlarının maddi karşılığı yaklaşık 1,5 milyon TL olarak hesaplandı.

BELEDİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Belediye, soruşturmanın tamamlanmasının ardından elde edilen bulgularla birlikte dosyayı Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na ileterek suç duyurusunda bulunacak. Olayla ilgili sürecin hem idari hem de adli yönden takip edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Çorum Otobüs Yolsuzluk Soruşturma
Son Güncelleme:
Zehir Tacirlerinin Kurduğu Düzeni Jandarma Çökertti Zehir Tacirlerinin Kurduğu Düzeni Jandarma Çökertti
Acun Meğer Turnayı Gözünden Vurmuş! ‘Bu Oyuncuya Dikkat Edin’ Demişti: Ayın Oyuncusu Seçildi Aylar Öncesinden Uyarmıştı! Haklı Çıktı
Fenerbahçe’de Aynısını Yaptı Mı? Yıldız Futbolcu Jose Mourinho’yu İfşaladı! Her Gece… Yıldız Futbolcudan Olay Mourinho İfşası
Gözaltındaki Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Hastaneye Kaldırıldı Gözaltındaki Eski Başkan Hastaneye Kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak
Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik' 'Tek Kelime Etmedik'
Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?