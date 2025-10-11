Zehir Tacirlerinin Kurduğu Düzeni Jandarma Çökertti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu üretimi için özel sistem kuran 2 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Yapılan aramada çok sayıda kenevir bitkisi, uyuşturucu madde ve düzenek ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu üretimi ve ticaretine yönelik ortak bir operasyon düzenledi. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, Davutlar Mahallesi’nde iki şüphelinin iklimlendirme yöntemiyle esrar yetiştirdiği tespit edildi.

OPERASYONDA TEKNİK DÜZENEK ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin, Söke Köpek Timi’nin desteğiyle gerçekleştirdiği aramalarda uyuşturucu üretimi için kurulan düzenekler ortaya çıkarıldı. Yapılan aramalarda 45 kök kenevir bitkisi, 90 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet öğütücü aparat, 2 adet av tüfeği, 2 adet termal çadır, 2 adet havalandırma makinesi, 4 metre havalandırma borusu, 3 adet LED ışık ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında yakalanan iki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan zanlıların, Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edileceği öğrenildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu üretimi ve ticaretine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgularken, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

