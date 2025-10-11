Gözaltındaki Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, fenalaşınca hastaneye götürüldü. Kontrolleri yapılan Erdem, ardından yeniden emniyete getirildi.

Gözaltındaki Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Hastaneye Kaldırıldı
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 şahsa yönelik Bursa merkezli 3 ilde dün operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda, aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem'in de bulunduğu 21 kişi, gözaltına alındı. 2 kişinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 şirket adresi ile 12 araçta arama yapıldı.

BURSA ŞEHİR HASTANESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Şüphelilerin KOM Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürerken, gözaltındaki eski belediye başkanı Turgay Erdem'in dün akşam rahatsızlandığını söyleyince hastaneye götürüldüğü bildirildi. Saat 21.00 sıralarında Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülen ve tüm tetkikleri yapılan Erdem'de ciddi bir sağlık sorunu tespit edilmedi. Gece yarısı hastaneden taburcu edilen Erdem ile diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

