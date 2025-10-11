Soruşturma Talebi Sonrası Mansur Yavaş'tan Flaş Açıklama! 'Çekinecek Hiçbir Şeyimiz Yok'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istemesinin ardından Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bu süreçte defalarca devletin kendi kurumlarının, Mülkiye Müfettişleri ve MASAK yetkililerinin kapsamlı incelemeler yaptığını söyleyen ABB Başkanı, "Belgeler, dosyalar, hesaplar satır satır incelendi. Sonuç açık ve nettir: Her işlemimiz şeffaftır, her kuruşun kaydı vardır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma yürütmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan izin almasına gerek yoktur" dedi.

Yavaş, istedikleri zaman ifade vereceklerini söyleyerek "Çağırırlarsa, gönüllü olarak ifadeye vermeye hazırız. Çünkü bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur. Kolaylık sağlamak, sürecin uzamasına fırsat vermemek adına izin alınmasını bile gerek görmüyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işlemimiz yoktur" ifadelerini kullandı.

'ADALETİN TERAZİSİNİ ŞAŞIRTMAK İSTİYORLAR'

Bir hususu da kamuoyuyla paylaşmak istediğini ifade eden Yavaş, Mesele öyle çok tartışıldı ki, devletin kendi müfettişleri geldi, baktı. Osman Gökçek'in sayfalarca sunduğu belgeleri devletin en yüksek denetim makamı olan Mülkiye Müfettişi tek tek inceledi, didik didik etti. Sonuç ortadadır: Mülkiye Müfettişleri ifadeye çağırmaya bile gerek görmemiştir. Hafta başında hazırlanan iddianamede ismimizin yer almaması, anlaşılan o ki bazı çevreleri rahatsız etmiştir" diye konuştu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş

Eski dönem yolsuzluklarını işaret ederek çifte standart uygulandığını belirten Mansur Yavaş, "Biz hem bu konularla ilgili hem de soruşturmayı sızdıran ve sürece siyaseten müdahil olan kişiler hakkında işlem yapılmasını bekliyorduk. Ancak ne yazık ki, tam tersine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bizim hakkımızda denetim görevimi yeterince yapmadığım gerekçesiyle soruşturma izni talebinde bulunduğunu öğrendik. Bu durum, adaletin terazisini şaşırtmak isteyenlerin çabasıdır" dedi.

'KAPIMIZ DEVLETE VE ADALETE SONUNA KADAR AÇIK'

"Bizim kapımız devlete de adalete de sonuna kadar açıktır" diyen Yavaş, "Ama kimse unutmasın: Bu ülke, adaleti eğip bükerek yönetilemez. Unutmayın; gün gelir, bu kantar herkesi tartar. Demokrasi sadece sandıkta değil, adalete güvenle yaşar. Adaleti siyasetin malzemesi yapmayın. Çünkü hukuk, bir gün herkese lazım olacaktır" şeklinde konuştu.

"Bizim kapımızı çalmak kolaydır, çünkü biz hesap vermekten korkmayız" diyen ABB Başkanı, "Zor olan, kirli kapıların önüne gitmektir. Siz o kapıları atladınız" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi