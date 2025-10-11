DEM Parti Açıkladı: Numan Kurtulmuş İmralı'ya Gidecek mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, geçtiğimiz grup toplantısında komisyonun İmralı'ya gitmesi yönünde çağrı yapmasının ardından Ankara'da kulisler hareketlendi. Bu ziyaretine ne zaman olacağı ve TBMM ve "Terörsüz Türkiye" Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş'un da İmralı ziyaretinde yer alıp almayacağı merak konusu oldu.

İmralı Heyeti'nde yer alan DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, komisyonun olası İmralı ziyaretine dair açıklama yaptı. Katıldığı yayında konuşan Buldan, "Grubu bulunan partilerin temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetin İmralı’ya gitmesi planlanıyor. Bize verilen bilgi bu şekilde. Grubu bulunmayan partilerden gitmek isteyen var mı bu konuda bir netlik yok" dedi.

KURTULMUŞ GİDECEK Mİ?

Buldan, Kurtulmuş'un bu olası ziyarete katılıp katılmayacağına ilişkin ise "Sayın Numan Kurtulmuş’un adaya gitme ihtimali yok. Böyle bir şey hiç gündem olmadı, Öcalan da bunu ifade etmedi" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz grup toplantısında yaptığı çağrıda "İmralı'ya komisyondan heyet gönderilsin, Öcalan SDG'ye çağrı yapsın" diyerek sürecin daha hızlı ilerlemesi gerektiği yönünde bir vurgu yapmıştı.

