Kurtulmuş'tan Dikkat Çeken Toplantı: Komisyon İmralı'ya Ne Zaman Gidecek?

MHP lideri Bahçeli'nin "Milletvekillerinden bir grup İmralı’ya gitsin" çağrısı sonrası Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda yer alan partilerin grup başkanvekilleriyle dün bir toplantı yaptı. Toplantıda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, İmralı'ya gidiş konusunu gündeme getirince ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, konuyla ilgili konuştu.

Son Güncelleme:
Kurtulmuş'tan Dikkat Çeken Toplantı: Komisyon İmralı'ya Ne Zaman Gidecek?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" süreci, Meclis'te kurulan komisyon çatısı altında devam ediyor. Geçtiğimiz salı günü yapılan grup toplantısında Bahçeli'nin "Milletvekillerinden bir grup İmralı’ya giderek Öcalan’la yüz yüze görüşme sağlanmalı" çağrısı yapması sonrasında da dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda yer alan partilerin grup başkanvekilleriyle toplantı yaptı.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre; toplantıda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, “İmralı’ya ne zaman gidiyoruz?” diyerek konuyu gündeme getirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise net bir cevap vermeyip İmralı’yı ziyaretin zaman ve zemin meselesi olduğunu söyledi.

Kurtulmuş'tan Dikkat Çeken Toplantı: Komisyon İmralı'ya Ne Zaman Gidecek? - Resim : 1
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş

'PKK SORUNU ÇÖZERKEN TÜRK SORUNU ÇIKMASIN'

Devam eden sürecin en önemli hassasiyetlerinden birinin "PKK sorununu çözerken bir Türk sorunu çıkarmamak" olduğu belirtiliyor. Şehit aileleri ve gazilerin hassasiyeti ön planda tutuluyor. MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli’nin umut hakkından söz edip terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la milletvekillerinin görüşmesi yönünde çağrı yapması bu konuda mesafe alındığını düşündürüyor.

Kurtulmuş'tan Dikkat Çeken Toplantı: Komisyon İmralı'ya Ne Zaman Gidecek? - Resim : 2

Ancak yine özenli hareket etmek gerektiği ifade ediliyor. Komisyondan bir grup milletvekilinin İmralı’ya gitmesinin şartların olgunlaşmasına bağlı olduğu vurgulanıyor.

Bahçeli 'Gitsinler' Dedi, DEM Parti Komisyona Yine 'İmralı' Çağrısı YaptıBahçeli 'Gitsinler' Dedi, DEM Parti Komisyona Yine 'İmralı' Çağrısı YaptıSiyaset
Bahçeli'den Kritik Çağrı: 'Silahların Tamamı Yakılsın, Ailelerine Kavuşsunlar'Bahçeli'den Kritik Çağrı: 'Silahların Tamamı Yakılsın, Ailelerine Kavuşsunlar'Siyaset
İmralı Heyeti, Öcalan’ın Sürece İlişkin Son Mesajını Paylaştıİmralı Heyeti, Öcalan’ın Sürece İlişkin Son Mesajını PaylaştıGüncel

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
İmralı Abdullah Öcalan
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Tedesco Gördüklerine Daha Fazla Dayanamadı: 3 Yıldızın Fişini Çekti Daha Fazla Dayanamadı! 3 Yıldızın Fişini Çekti
Galatasaray’dan Bomba Barış Alper Yılmaz Kararı! Tarih Belli Oldu, Her Şeyin Kaderini Belirleyecek Anlaşma Galatasaray’dan Bomba Barış Alper Yılmaz Kararı!
İmamoğlu ile Birlikte Diploması İptal Edilmişti! O Akademisyen Emekliye Ayrıldı O Akademisyen Emekliye Ayrıldı
AKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha Ayrıldı AKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha Ayrıldı
ÇOK OKUNANLAR
Hadise Gözyaşlarına Boğuldu! 'Sabah Korkarak Uyandım' Hadise Gözyaşlarına Boğuldu! 'Sabah Korkarak Uyandım'
Altın Zirveden Döndü: Gece Yarısı Gelen Haber Tüm Dengeleri Değiştirdi Altın Zirveden Döndü
AKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha Ayrıldı AKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha Ayrıldı
Kütahya Beşik Gibi! Ünlü Profesör Deprem Fırtınasının Nedenini Açıkladı Kütahya Beşik Gibi! Ünlü Profesör Deprem Fırtınasının Nedenini Açıkladı
Trump Duyurdu: Hamas ve İsrail Ateşkeste Anlaştı! Esirler Serbest Bırakılacak, İsrail Askerlerini Çekecek Hamas ve Netanyahu Ateşkeste Anlaştı