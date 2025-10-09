Kurtulmuş'tan Dikkat Çeken Toplantı: Komisyon İmralı'ya Ne Zaman Gidecek?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" süreci, Meclis'te kurulan komisyon çatısı altında devam ediyor. Geçtiğimiz salı günü yapılan grup toplantısında Bahçeli'nin "Milletvekillerinden bir grup İmralı’ya giderek Öcalan’la yüz yüze görüşme sağlanmalı" çağrısı yapması sonrasında da dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda yer alan partilerin grup başkanvekilleriyle toplantı yaptı.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre; toplantıda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, “İmralı’ya ne zaman gidiyoruz?” diyerek konuyu gündeme getirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise net bir cevap vermeyip İmralı’yı ziyaretin zaman ve zemin meselesi olduğunu söyledi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş

'PKK SORUNU ÇÖZERKEN TÜRK SORUNU ÇIKMASIN'

Devam eden sürecin en önemli hassasiyetlerinden birinin "PKK sorununu çözerken bir Türk sorunu çıkarmamak" olduğu belirtiliyor. Şehit aileleri ve gazilerin hassasiyeti ön planda tutuluyor. MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli’nin umut hakkından söz edip terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la milletvekillerinin görüşmesi yönünde çağrı yapması bu konuda mesafe alındığını düşündürüyor.

Ancak yine özenli hareket etmek gerektiği ifade ediliyor. Komisyondan bir grup milletvekilinin İmralı’ya gitmesinin şartların olgunlaşmasına bağlı olduğu vurgulanıyor.

Kaynak: Hürriyet