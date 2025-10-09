İmamoğlu ile Birlikte Diploması İptal Edilmişti! O Akademisyen Emekliye Ayrıldı

Galatasaray Üniversitesi'nde 'yatay geçiş usulsüzlüğü' iddiasıyla diploması iptal edilen Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı, emekli oldu. İmamoğlu ile aynı dosyada adı geçen akademisyenin ayrılışı, üniversite yönetiminde değişikliğe yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yatay geçişte usulsüzlük' soruşturması kapsamında, 28 kişinin diploması iptal edilmiş, bu isimler arasında Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da yer almıştı. Soruşturmanın yankıları sürerken, Saybaşılı'nın emekli olduğu ortaya çıktı.

İmamoğlu ile Birlikte Diploması İptal Edilmişti! O Akademisyen Emekliye Ayrıldı - Resim : 1
Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı

Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ile Fransa'nın prestijli Sorbonne Üniversitesi'nde tamamlayan Saybaşılı, diploma iptali kararının ardından akademik görevine bir süre daha devam etmişti. Ancak son gelişmelerle emekliliğini seçen akademisyenin, üniversitenin Akademik Veri Yönetim Sistemi'ndeki sayfasında "Araştırmacı kurumdan ayrılmıştır" notu eklendi. Bu durum, İmamoğlu'nun diploma iptali sürecinin yarattığı tartışmaları yeniden gündeme taşırken, Saybaşılı'nın ayrılışının soruşturmayla doğrudan bağlantılı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Galatasaray Üniversitesi yönetimi, Saybaşılı'nın bölüm başkanlığı görevini Prof. Dr. Caner Dinçer'e devretti.

Kaynak: İHA

